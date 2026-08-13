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Análise técnica de MOG Coin (MOG) hoje

Análise técnica de MOG Coin (MOG) hoje

A página de Análise de MOG Coin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MOG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MOG Coin abaixo.

Variação de preço de MOG Coin (MOG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00000009798---2.72%-2.90%-40.37%
Saiba mais sobre o preço de MOG Coin

Fluxo de capital de MOG Coin

Entrada líquidaPreço de MOGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.04 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre MOG Coin

MOGUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em MOG com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MOGUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie MOG Coin (MOG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MOG Coin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MOG/USDT
$0.00000009798
$0.00000009798$0.00000009798
-2.67%
602.61B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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