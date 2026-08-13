Análise técnica de MOG Coin (MOG) hoje
Variação de preço de MOG Coin (MOG)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.00000009798
|--
|-2.72%
|-2.90%
|-40.37%
Fluxo de capital de MOG Coin
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.04 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre MOG Coin
MOGUSDT (Negociação de Futuros)
Faça long ou short em MOG com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MOGUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Negocie MOG Coin (MOG) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MOG Coin.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.