Análise técnica de Heroes of Mavia (MAVIA) hoje A página de Análise de Heroes of Mavia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAVIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Heroes of Mavia abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Heroes of Mavia (MAVIA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02964 -- +8.49% +11.09% -21.43%

Indicadores técnicos de Heroes of Mavia

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Heroes of Mavia em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02971 0.0297 R2 0.0297 0.02969 R1 0.02969 0.02969 PP 0.02968 0.02968 S1 0.02967 0.02967 S2 0.02966 0.02967 S3 0.02965 0.02966

Sinais de mercado Heroes of Mavia Volume líquido atual de ordens em aberto -0.52M $8.19 M $8.72 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.34 M Vendas ativas de 7 dias $0.34 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Heroes of Mavia Entrada líquida Preço de MAVIAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.03 2026-08-12 -$0.02 M 0.03 2026-08-11 -$0.07 M 0.03 2026-08-10 -$0.24 M 0.03 2026-08-09 -$0.31 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Heroes of Mavia (MAVIA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Heroes of Mavia. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MAVIA / USDT $0.02964 $0.02964 $0.02964 -3.64% 1.96M (USDT) Negociar