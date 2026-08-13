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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Heroes of Mavia, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Heroes of Mavia, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Heroes of Mavia (MAVIA) hoje

Análise técnica de Heroes of Mavia (MAVIA) hoje

A página de Análise de Heroes of Mavia fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MAVIA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Heroes of Mavia abaixo.

Variação de preço de Heroes of Mavia (MAVIA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02964--+8.49%+11.09%-21.43%
Saiba mais sobre o preço de Heroes of Mavia

Indicadores técnicos de Heroes of Mavia

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Heroes of Mavia em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02971
0.0297
R2
0.0297
0.02969
R1
0.02969
0.02969
PP
0.02968
0.02968
S1
0.02967
0.02967
S2
0.02966
0.02967
S3
0.02965
0.02966

Sinais de mercado Heroes of Mavia

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.52M
$8.19 M
$8.72 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.34 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Heroes of Mavia

Entrada líquidaPreço de MAVIAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.03
2026-08-12-$0.02 M0.03
2026-08-11-$0.07 M0.03
2026-08-10-$0.24 M0.03
2026-08-09-$0.31 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MAVIA/USDT
$0.02964
$0.02964$0.02964
-3.64%
1.96M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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