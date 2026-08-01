Preço de The Black Bull hoje

O preço ao vivo de The Black Bull (ANSEM) hoje é R$ 0.2085, com uma variação de 2.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANSEM para BRL é de R$ 0.2085 por ANSEM.

The Black Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ANSEM. Nas últimas 24 horas, ANSEM foi negociado entre R$ 0.18556 (mínimo) e R$ 0.21488 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ANSEM movimentou-se +2.68% na última hora e +23.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 219.09K.

Informações de mercado de The Black Bull (ANSEM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 219.09KR$ 219.09K R$ 219.09K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 208.50MR$ 208.50M R$ 208.50M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 999,996,827 999,996,827 999,996,827 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The Black Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 219.09K. A oferta em circulação de ANSEM é --, com um fornecimento total de 999996827. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 208.50M.