O que é Kakaxa?

Kakaxa é uma memecoin única que se concentra no elemento central que define todas as shitcoins, diferenciando-a das demais no mercado.

O que torna a Kakaxa única?

A Kakaxa se destaca ao abraçar a essência das shitcoins, destacando seu ingrediente-chave em vez de seguir a tendência de copiar memes famosos.

Para que a Kakaxa pode ser usada?

A Kakaxa pode ser usada para participar de sua pré-venda, oferecendo a oportunidade de ganhar dinheiro com termos e condições específicos, incluindo contribuições mínimas e máximas e detalhes sobre a distribuição dos tokens.

Qual é o preço atual de Kakaxa?

O preço em tempo real de Kakaxa (KAKAXA) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Kakaxa está posicionado no mercado?

Kakaxa ocupa atualmente a posição de número #8129 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$134288.76390590700000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de KAKAXA?

A oferta circulante de KAKAXA é de 99415059.99 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Kakaxa?

Nas últimas 24 horas, Kakaxa teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Kakaxa está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Kakaxa atingiu um máximo histórico de R$1.57709730757544100000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de KAKAXA hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Kakaxa?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.