Análise técnica de HTX DAO (HTX) hoje A página de Análise de HTX DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HTX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HTX DAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de HTX DAO (HTX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000001824 -- +1.16% +0.71% -7.46%

Fluxo de capital de HTX DAO Entrada líquida Preço de HTXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie HTX DAO (HTX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HTX DAO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HTX / USDT $0.000001824 $0.000001824 $0.000001824 +0.05% 28.99B (USDT) Negociar