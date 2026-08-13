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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre HTX DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre HTX DAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de HTX DAO (HTX) hoje

Análise técnica de HTX DAO (HTX) hoje

A página de Análise de HTX DAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HTX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HTX DAO abaixo.

Variação de preço de HTX DAO (HTX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000001824--+1.16%+0.71%-7.46%
Saiba mais sobre o preço de HTX DAO

Fluxo de capital de HTX DAO

Entrada líquidaPreço de HTXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.01 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre HTX DAO

HTXUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em HTX com alavancagem. Explore a negociação de futuros de HTXUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie HTX DAO (HTX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HTX DAO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HTX/USDT
$0.000001824
$0.000001824$0.000001824
+0.05%
28.99B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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