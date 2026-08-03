Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GMX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GMX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre GMX

Informações sobre preços de GMX

O que é GMX

Whitepaper de GMX

Site oficial do GMX

Tokenomics de GMX

Previsão de preço de GMX

Histórico de preço de GMX

Guia de compra de GMX

Conversor de GMX para moeda Fiat

Spot GMX

Futuros USDT-M de GMX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de GMX (GMX) hoje

Análise técnica de GMX (GMX) hoje

A página de Análise de GMX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GMX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GMX abaixo.

Variação de preço de GMX (GMX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$6.552--+3.83%+14.40%-7.88%
Saiba mais sobre o preço de GMX

Indicadores técnicos de GMX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GMX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
6.5463
6.5436
R2
6.5436
6.5421
R1
6.5423
6.5411
PP
6.5396
6.5396
S1
6.5383
6.5381
S2
6.5356
6.5371
S3
6.5343
6.5356

Sinais de mercado GMX

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$1.43 M
$1.43 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de GMX

Entrada líquidaPreço de GMXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M6.55
2026-08-12-$0.01 M6.53
2026-08-11$0.02 M6.47
2026-08-10-$0.01 M6.24
2026-08-09-$0.02 M6.41

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre GMX

Negocie GMX (GMX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GMX.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GMX/USDT
$6.552
$6.552$6.552
+0.21%
8.26K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de GMX para USD

Montante

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 6.552 USD