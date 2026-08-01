Preço de gitlawb hoje

O preço ao vivo de gitlawb (GITLAWB) hoje é R$ 0.00001849, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GITLAWB para BRL é de R$ 0.00001849 por GITLAWB.

gitlawb ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GITLAWB. Nas últimas 24 horas, GITLAWB foi negociado entre R$ 0.00001789 (mínimo) e R$ 0.00001938 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GITLAWB movimentou-se -0.76% na última hora e -21.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.54K.

Informações de mercado de gitlawb (GITLAWB)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 56.54KR$ 56.54K R$ 56.54K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.85MR$ 1.85M R$ 1.85M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de gitlawb é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.54K. A oferta em circulação de GITLAWB é --, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.85M.