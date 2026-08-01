Preço de FUNToken hoje

O preço ao vivo de FUNToken (FUNTOKEN) hoje é R$ 0.0042432, com uma variação de 5.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FUNTOKEN para BRL é de R$ 0.0042432 por FUNTOKEN.

FUNToken ocupa atualmente a posição #659 em capitalização de mercado, totalizando R$ 45.85M, com um fornecimento em circulação de 10.81B FUNTOKEN. Nas últimas 24 horas, FUNTOKEN foi negociado entre R$ 0.0039389 (mínimo) e R$ 0.0045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.75008370935916889, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0016798909981885962.

No desempenho de curto prazo, FUNTOKEN movimentou-se -0.43% na última hora e +13.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 100.90K.

Informações de mercado de FUNToken (FUNTOKEN)

Classificação No.659 Capitalização de mercado R$ 45.85MR$ 45.85M R$ 45.85M Volume (24h) R$ 100.90KR$ 100.90K R$ 100.90K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 45.85MR$ 45.85M R$ 45.85M Fornecimento Circulante 10.81B 10.81B 10.81B Fornecimento total 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de FUNToken é R$ 45.85M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 100.90K. A oferta em circulação de FUNTOKEN é 10.81B, com um fornecimento total de 10806201658.39802549. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 45.85M.