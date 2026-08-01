Preço de Emblem Vault hoje

O preço ao vivo de Emblem Vault (EMBLEM) hoje é R$ 0.004278, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMBLEM para BRL é de R$ 0.004278 por EMBLEM.

Emblem Vault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- EMBLEM. Nas últimas 24 horas, EMBLEM foi negociado entre R$ 0.004226 (mínimo) e R$ 0.004385 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, EMBLEM movimentou-se -0.05% na última hora e +0.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 80.12K.

Informações de mercado de Emblem Vault (EMBLEM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 80.12KR$ 80.12K R$ 80.12K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.28MR$ 4.28M R$ 4.28M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Emblem Vault é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 80.12K. A oferta em circulação de EMBLEM é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.28M.