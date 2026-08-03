Análise técnica de Dymension (DYM) hoje A página de Análise de Dymension fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DYM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Dymension abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Dymension (DYM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01422 -- +4.78% -5.71% -41.27%

Indicadores técnicos de Dymension

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Dymension em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 2 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01422 0.01422 R2 0.01422 0.01421 R1 0.01421 0.01421 PP 0.01421 0.01421 S1 0.0142 0.0142 S2 0.0142 0.0142 S3 0.01419 0.0142

Sinais de mercado Dymension Volume líquido atual de ordens em aberto -0.65M $7.06 M $7.71 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.09 M Vendas ativas de 3 dias $0.11 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.63 M Vendas ativas de 7 dias $0.62 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Dymension Entrada líquida Preço de DYMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.09 M 0.01 2026-08-10 -$0.16 M 0.02 2026-08-09 $0.03 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Dymension (DYM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Dymension. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DYM / USDT $0.01422 $0.01422 $0.01422 -0.89% 3.89M (USDT) Negociar