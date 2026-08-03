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Análise técnica de Dymension (DYM) hoje

Análise técnica de Dymension (DYM) hoje

A página de Análise de Dymension fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DYM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Dymension abaixo.

Variação de preço de Dymension (DYM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01422--+4.78%-5.71%-41.27%
Saiba mais sobre o preço de Dymension

Indicadores técnicos de Dymension

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Dymension em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 2
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01422
0.01422
R2
0.01422
0.01421
R1
0.01421
0.01421
PP
0.01421
0.01421
S1
0.0142
0.0142
S2
0.0142
0.0142
S3
0.01419
0.0142

Sinais de mercado Dymension

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.65M
$7.06 M
$7.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.63 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.62 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Dymension

Entrada líquidaPreço de DYMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.09 M0.01
2026-08-10-$0.16 M0.02
2026-08-09$0.03 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DYM/USDT
$0.01422
$0.01422$0.01422
-0.89%
3.89M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DYM
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