Previsão de preço de Yei Finance (CLO) (USD)

Obtenha previsões de preço de Yei Finance para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto CLO pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de Yei Finance % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. $0.36942 $0.36942 $0.36942 +2.18% USD Atual Previsão Previsão de preço Yei Finance para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, Yei Finance pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.36942 em 2025. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, Yei Finance pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.387891 em 2026. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de CLO em 2027 é $ 0.407285 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de CLO em 2028 é $ 0.427649 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CLO em 2029 é $ 0.449032, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CLO em 2030 é $ 0.471483, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de Yei Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.767997. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de Yei Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 1.2509. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.36942 0.00%

2026 $ 0.387891 5.00%

2027 $ 0.407285 10.25%

2028 $ 0.427649 15.76%

2029 $ 0.449032 21.55%

2030 $ 0.471483 27.63%

2031 $ 0.495058 34.01%

2032 $ 0.519811 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.545801 47.75%

2034 $ 0.573091 55.13%

2035 $ 0.601746 62.89%

2036 $ 0.631833 71.03%

2037 $ 0.663425 79.59%

2038 $ 0.696596 88.56%

2039 $ 0.731426 97.99%

2040 $ 0.767997 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para Yei Finance: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento December 1, 2025(Hoje) $ 0.36942 0.00%

December 2, 2025(Amanhã) $ 0.369470 0.01%

December 8, 2025(Esta semana) $ 0.369774 0.10%

December 31, 2025(30 dias) $ 0.370938 0.41% Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para hoje O preço previsto para CLO em December 1, 2025(Hoje) é de $0.36942 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para amanhã Para December 2, 2025(Amanhã), a previsão de preço para CLO, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.369470 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para esta semana Até December 8, 2025(Esta semana), a previsão de preço para CLO, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.369774 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de Yei Finance (CLO) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para CLO é de $0.370938 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de Yei Finance Preço atual $ 0.36942$ 0.36942 $ 0.36942 Variação de preço (24h) +2.18% Capitalização de mercado $ 47.71M$ 47.71M $ 47.71M Fornecimento Circulante 129.10M 129.10M 129.10M Volume (24h) $ 344.33K$ 344.33K $ 344.33K Volume (24h) -- O preço mais recente de CLO é $ 0.36942. Ele apresenta uma variação de 24 horas de +2.18%, com um volume de negociação de 24 horas de $ 344.33K. Além disso, CLO tem uma oferta em circulação de 129.10M e uma capitalização de mercado total de $ 47.71M. Ver o preço ao vivo de CLO

Preço histórico de Yei Finance De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do Yei Finance, o preço atual do Yei Finance é de 0.36955 USD. O fornecimento circulante do Yei Finance (CLO) é de 0.00 CLO , resultando em uma capitalização de mercado de $47.71M . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 0.04% $ 0.013940 $ 0.37674 $ 0.34036

7 dias 0.73% $ 0.15577 $ 0.38663 $ 0.19883

30 dias 0.21% $ 0.064620 $ 0.38663 $ 0.15507 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, Yei Finance apresentou uma movimentação de preço de $0.013940 , refletindo uma variação de 0.04% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o Yei Finance foi negociado com um valor máximo de $0.38663 e um mínimo de $0.19883 . Houve uma variação de preço de 0.73% . Essa tendência recente destaca o potencial do CLO para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o Yei Finance registrou uma variação de 0.21% , refletindo aproximadamente $0.064620 em seu valor. Isso indica que o CLO pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo. Confira o histórico de preços completo de Yei Finance para visualizar tendências detalhadas na MEXC. Ver histórico de preços completo de CLO

Como funciona o módulo de previsão de preço do Yei Finance (CLO)? O módulo de previsão de preço do Yei Finance é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do CLO com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o Yei Finance ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do CLO, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do Yei Finance. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do CLO, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do CLO para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do Yei Finance.

Por que a previsão de preço CLO é importante?

As previsões de preços de CLO são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em CLO agora? De acordo com suas previsões, CLO atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de CLO para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de Yei Finance (CLO), o preço previsto de CLO alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 CLO em 2026? O preço de 1 Yei Finance (CLO) hoje é $0.36942 . De acordo com o módulo de previsão acima, CLO terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de CLO em 2027? Yei Finance (CLO) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 CLO até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de CLO em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Yei Finance (CLO) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de CLO em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, Yei Finance (CLO) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 CLO em 2030? O preço de 1 Yei Finance (CLO) hoje é $0.36942 . De acordo com o módulo de previsão acima, CLO terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do CLO para 2040? Yei Finance (CLO) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 CLO até 2040.