Preço de XEFFY hoje

O preço ao vivo de XEFFY (XEF) hoje é R$ 0.0060741, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XEF para BRL é de R$ 0.0060741 por XEF.

XEFFY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- XEF. Nas últimas 24 horas, XEF foi negociado entre R$ 0.0059821 (mínimo) e R$ 0.006535 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, XEF movimentou-se +0.02% na última hora e -16.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 167.66K.

Informações de mercado de XEFFY (XEF)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 167.66KR$ 167.66K R$ 167.66K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 36.44MR$ 36.44M R$ 36.44M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Blockchain pública XPHERE

A capitalização de mercado atual de XEFFY é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 167.66K. A oferta em circulação de XEF é --, com um fornecimento total de 6000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 36.44M.