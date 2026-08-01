Preço de Dexsport hoje

O preço ao vivo de Dexsport (DESU) hoje é R$ 0.013856, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DESU para BRL é de R$ 0.013856 por DESU.

Dexsport ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DESU. Nas últimas 24 horas, DESU foi negociado entre R$ 0.013768 (mínimo) e R$ 0.013963 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DESU movimentou-se -0.19% na última hora e -1.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 12.79K.

Informações de mercado de Dexsport (DESU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 12.79KR$ 12.79K R$ 12.79K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 8.31MR$ 8.31M R$ 8.31M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Dexsport é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 12.79K. A oferta em circulação de DESU é --, com um fornecimento total de 600000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.31M.