Preço de Holoworld AI hoje

O preço ao vivo de Holoworld AI (HOLO) hoje é $ 0.08716, com uma variação de 1.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOLO para USD é de $ 0.08716 por HOLO.

Holoworld AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- HOLO. Nas últimas 24 horas, HOLO foi negociado entre $ 0.08423 (mínimo) e $ 0.08939 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, HOLO movimentou-se +0.50% na última hora e -8.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 85.45K.

Informações de mercado de Holoworld AI (HOLO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 85.45K$ 85.45K $ 85.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 178.50M$ 178.50M $ 178.50M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Fornecimento total 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Holoworld AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 85.45K. A oferta em circulação de HOLO é --, com um fornecimento total de 2048000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 178.50M.