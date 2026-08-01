Em que rede blockchain 2016 opera?

2016 opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de 2016?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de 0.52% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria 2016 pertence?

2016 se enquadra na categoria Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar 2016 com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de 2016?

Sua capitalização de mercado é de R$59586.3542227095351000, colocando o ativo na posição #9873. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de 2016 estão atualmente em circulação?

Há 999099106.092256 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de 2016 hoje?

Nos últimos dias, 2016 gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, 2016 flutuou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.