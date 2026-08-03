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Análise técnica de 1INCH (1INCH) hoje

Análise técnica de 1INCH (1INCH) hoje

A página de Análise de 1INCH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 1INCH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de 1INCH abaixo.

Variação de preço de 1INCH (1INCH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.08308---0.32%+16.58%-17.54%
Saiba mais sobre o preço de 1INCH

Indicadores técnicos de 1INCH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 1INCH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 7
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 7Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.08291
0.08291
R2
0.08291
0.0829
R1
0.0829
0.0829
PP
0.0829
0.0829
S1
0.08289
0.08289
S2
0.08289
0.08289
S3
0.08288
0.08289

Sinais de mercado 1INCH

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$2.30 M
$2.28 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.08M
Compras ativas de 7 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.29 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de 1INCH

Entrada líquidaPreço de 1INCHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.08
2026-08-12$0.03 M0.08
2026-08-11$0.01 M0.08
2026-08-10-$0.04 M0.08
2026-08-09-$0.03 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
1INCH/USDT
$0.08306
$0.08306$0.08306
-0.09%
661.17K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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1INCH
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