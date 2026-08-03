Análise técnica de 1INCH (1INCH) hoje A página de Análise de 1INCH fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de 1INCH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de 1INCH abaixo. Cadastrar

Variação de preço de 1INCH (1INCH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08308 -- -0.32% +16.58% -17.54%

Indicadores técnicos de 1INCH

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 1INCH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 7 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 7 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.08291 0.08291 R2 0.08291 0.0829 R1 0.0829 0.0829 PP 0.0829 0.0829 S1 0.08289 0.08289 S2 0.08289 0.08289 S3 0.08288 0.08289

Sinais de mercado 1INCH Volume líquido atual de ordens em aberto 0.02M $2.30 M $2.28 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.08M Compras ativas de 7 dias $0.21 M Vendas ativas de 7 dias $0.29 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de 1INCH Entrada líquida Preço de 1INCHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.08 2026-08-12 $0.03 M 0.08 2026-08-11 $0.01 M 0.08 2026-08-10 -$0.04 M 0.08 2026-08-09 -$0.03 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie 1INCH (1INCH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o 1INCH. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h 1INCH / USDT $0.08306 $0.08306 $0.08306 -0.09% 661.17K (USDT) Negociar