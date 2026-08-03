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Análise técnica de 1INCH (1INCH) hoje
Variação de preço de 1INCH (1INCH)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.08308
|--
|-0.32%
|+16.58%
|-17.54%
Indicadores técnicos de 1INCH
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 1INCH em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 2
|Neutro 0
|Compra 12
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 3
|Neutro 7
|Compra 2
Sinais de mercado 1INCH
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de 1INCH
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.08
|2026-08-12
|$0.03 M
|0.08
|2026-08-11
|$0.01 M
|0.08
|2026-08-10
|-$0.04 M
|0.08
|2026-08-09
|-$0.03 M
|0.08
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.