Adappter ( ADP ) とは何か

Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！