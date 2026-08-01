この分析では、AIモデルを活用して ONYXCOIN の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の XCN 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

XCN_USDTは4時間足チャートにおいて、0.0030192の価格帯で推移しています。現在の価格はS1のハブポイントである0.003015を上回っており、中枢レジスタンスである0.003039が近い構造上の境界を形成しています。移動平均線システムは全体的に強気な並びを見せています。短期的な買い勢力が優位に立っています。 MACD指標はゴールデンクロスの形態を示しており、デッドクロスと逆方向に発散するヒストグラムからも、市場の勢いが集中していることが確認できます。RSIは中立域に位置し、極端な乖離は見られません。MAおよびEMAの各グループも買いシグナルを発しています。ボラティリティは通常のレンジ内で推移しており、現時点では多空両勢力が価格付近で一時的な均衡を保っている状況です。 下側のS2ハブポイントである0.003000は近いサポートとして重要な役割を果たしています。この水準は現在の価格から約0.6%の距離にあります。一方、上側のR1レジスタンスは0.003054であり、第一目標値として機能します。こちらは現行価格から約1.1%の距離に位置しています。さらに遠方のR2参考水準は0.003078に設定されています。もし価格が中枢の0.003039を突破すれば、R1ゾーンへのテストが行われる可能性があります。一方、S1を下回った場合には、S2のサポート効果が再検証されることになります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。