ページの最終更新日：2026-08-09 02:34:48 (UTC+8)
ONYXCOIN 本日の価格
ONYXCOIN (XCN) の本日のライブ価格は ¥ 0.0030642 で、直近24時間で 0.53% 変動しました。現在の XCN から JPY への変換レートは、¥ 0.0030642 につき XCN です。
ONYXCOIN は現在、時価総額 ¥ 118.03M で #151 位、循環供給量は 38.52B XCN です。直近24時間の XCN は、¥ 0.002982 (安値) から ¥ 0.003149 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 28.90557980676345272、史上最安値は ¥ 0.11050202697574336 です。
短期的なパフォーマンスでは、XCN は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +1.12% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 8.20K に達しました。
ONYXCOIN (XCN) 市場情報
¥ 118.03M
¥ 118.03M¥ 118.03M
¥ 211.10M
¥ 211.10M¥ 211.10M
68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897
48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639
ONYXCOIN の現在の時価総額は ¥ 118.03M、24時間取引高は ¥ 8.20K です。XCN の循環供給量は 38.52B、総供給量は 48402432357.48608639 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 211.10M です。
ONYXCOIN 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.002982
¥ 0.002982¥ 0.002982
24H 最安値
¥ 0.003149
¥ 0.003149¥ 0.003149
24H 最高値
¥ 0.002982
¥ 0.002982¥ 0.002982
¥ 0.003149
¥ 0.003149¥ 0.003149
¥ 28.90557980676345272
¥ 28.90557980676345272¥ 28.90557980676345272
¥ 0.11050202697574336
¥ 0.11050202697574336¥ 0.11050202697574336
ONYXCOIN (XCN) 価格履歴 JPY
ONYXCOIN の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.002536279
|+0.53%
|30日
|¥ -0.0007621
|-19.92%
|60日
|¥ -0.000818
|-21.08%
|90日
|¥ -0.0022458
|-42.30%
ONYXCOIN 本日の価格変動
本日 XCN は、 ¥ +0.002536279 (+0.53%) の変動を記録しました。
ONYXCOIN 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.0007621 (-19.92%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
ONYXCOIN 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、XCN は、 ¥ -0.000818 (-21.08%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
ONYXCOIN 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0022458 (-42.30%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
ONYXCOIN (XCN) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
ONYXCOIN 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の XCN 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
XCN_USDTは4時間足チャートにおいて、0.0030192の価格帯で推移しています。現在の価格はS1のハブポイントである0.003015を上回っており、中枢レジスタンスである0.003039が近い構造上の境界を形成しています。移動平均線システムは全体的に強気な並びを見せています。短期的な買い勢力が優位に立っています。
MACD指標はゴールデンクロスの形態を示しており、デッドクロスと逆方向に発散するヒストグラムからも、市場の勢いが集中していることが確認できます。RSIは中立域に位置し、極端な乖離は見られません。MAおよびEMAの各グループも買いシグナルを発しています。ボラティリティは通常のレンジ内で推移しており、現時点では多空両勢力が価格付近で一時的な均衡を保っている状況です。
下側のS2ハブポイントである0.003000は近いサポートとして重要な役割を果たしています。この水準は現在の価格から約0.6%の距離にあります。一方、上側のR1レジスタンスは0.003054であり、第一目標値として機能します。こちらは現行価格から約1.1%の距離に位置しています。さらに遠方のR2参考水準は0.003078に設定されています。もし価格が中枢の0.003039を突破すれば、R1ゾーンへのテストが行われる可能性があります。一方、S1を下回った場合には、S2のサポート効果が再検証されることになります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
ONYXCOIN の価格に影響を与える要因は何ですか？
ONYXCOIN (XCN) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。
市場のセンチメントと投資家の信頼が需要を左右します。取引量と流動性は価格の安定性に影響を及ぼします。ビットコインおよび全体的な暗号資産市場の動向が XCN の値動きに影響を与えます。開発に関する最新情報、パートナーシップ、ロードマップの進捗状況が価値に影響を及ぼします。取引所への上場により、アクセス性と取引機会が向上します。規制に関するニュースは投資家のセンチメントに影響を及ぼします。供給面のトークンエコノミクスやステーキング報酬は流通量に影響を及ぼします。
人はなぜ今日 ONYXCOIN の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、取引の意思決定、ポートフォリオの追跡、市場分析、投資タイミングのために、ONYXCOIN（XCN）の今日の価格を知りたいと考えています。リアルタイムの価格は、収益性の評価、売買のチャンスの特定、ボラティリティのモニタリング、そして変動の激しい暗号資産市場において、情報に基づいた財務上の選択を行ううえで役立ちます。
ONYXCOIN の価格予測
ONYXCOIN (XCN) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の XCN の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。ONYXCOIN (XCN) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、ONYXCOIN の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ONYXCOIN が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？XCN の 2026–2027 年の価格予測は ONYXCOIN 価格予測
ページでご確認いただけます。
ONYXCOIN について
Cryptonite（XCN）は、プライバシーとセキュリティに重点を置いて開発された暗号通貨です。これは、従来のブロックチェーンモデルに関連するスケーラビリティの問題を解決することを目指す新しいプロトコルであるミニブロックチェーンスキームに基づいて構築されています。ミニブロックチェーンスキームにより、トランザクションの時間が短縮され、ブロックチェーンのサイズが小さくなるため、XCNはより効率的でスケーラブルになります。Cryptoniteの主な使用例は、インターネット上での安全でプライベートなトランザクションを促進することです。その独自の合意形成メカニズムである「プルーフ・オブ・ワーク（PoW）」は、ネットワークの完全性とセキュリティを維持するのに役立ちます。ブロックチェーン技術への革新的なアプローチにより、XCNは安全なデジタルトランザクションのための堅牢なプラットフォームを提供することを目指しています。
日本 で ONYXCOIN を購入して投資する方法
ONYXCOIN を使用する準備はできていますか？MEXCでは、XCN の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ONYXCOIN の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ONYXCOIN (XCN) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ONYXCOIN が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ONYXCOIN でできること
ONYXCOIN を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで ONYXCOIN (XCN) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
ONYXCOIN ( XCN ) とは何か
Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.
ホワイトペーパー
このプロトコルは、分散型組織（DAO）を通じてXCNトークン保有者によって運営されています。このガバナンスモデルでは、意思決定がコミュニティの手に委ねられており、ステーキングおよびステーキングされたXCNに基づく投票によって参加が可能になっています。
Onyxは、取引が永続的に記録・検証される不変の台帳（immutable ledger）を中心としたブロックチェーンベースのデジタル資産管理システムとして動作します。これはマルチアセット運用を目的として設計されており、複数のデジタル資産を同時に管理できます。各資産には固有の識別子（unique identifier）が割り当てられており、作成および利用に関する定義済みのルールに従います。これらのルールを強制するために、プロトコルは「発行プログラム（issuance programs）」および「制御プログラム（control programs）」という専用のプログラムを活用します。これらは、資産の作成および譲渡に関するデジタル版ルールブックとして機能します。ネットワークのセキュリティおよびパフォーマンスは、信頼されたバリデーター（「ブロック署名者（block signers）」と呼ばれる）が協力して取引を検証し、整合性を維持する「連合型コンセンサスプロトコル（federated consensus protocol）」によって支えられています。また、必要な透明性を保ちつつプライバシー機能を備えており、複数の取引を同時処理可能で、専用プログラミング言語で記述されたスマートコントラクトもサポートします。そのアーキテクチャは、安定性およびセキュリティを損なうことなくアップグレードや改善を可能にするよう設計されています。
XCN（Onyxcoin）は、Onyxエコシステムのコアトークンであり、ユーティリティおよびガバナンス資産としての機能を果たします。総供給量は永久に48,470,523,779トークンで上限が設定されており、増加することはありません。XCNホルダーはトークンをステーキングすることでガバナンスに参加でき、ステーキングされた1トークンにつき1票が付与されます。また、ネットワークのセキュリティ向上に貢献するユーザーには、追加のXCN報酬も提供されます。ガバナンス以外にも、XCNはOnyxエコシステム内での割引やプレミアム機能へのアクセスを提供します。
Onyxは、シームレスなアップグレードと機能強化を可能にするアーキテクチャに基づいて設計されており、継続的な進化を実現します。これらの改善は、プロトコルが時と共に発展するに伴い、ネットワークの安定性とセキュリティを維持することを目的としています。
オニキスポトコル（Onyx Protocol）は、デジタル資産の管理をよりシンプルかつセキュアにするために構築された、共有型マルチアセットブロックチェーンプラットフォームです。これは高性能なデジタル台帳として機能し、異なるネットワークが相互に連携しながらも、自らの資産に対する厳格なコントロールを維持することを可能にします。このプロトコルは、分散型組織（DAO）を通じてXCNトークン保有者によってガバナンスが行われており、コミュニティ主導の意思決定を実現しています。
ONYXCOIN資料
ONYXCOIN についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： ONYXCOIN に関するその他の質問
ONYXCOIN が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 ONYXCOIN の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の ONYXCOIN の価格は ¥ 0.4810794 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
ONYXCOIN は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、XCN への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の ONYXCOIN がMEXCで取引されました。
XCN ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の ONYXCOIN 価格を確認するには、XCN 価格のページにアクセスしてください。
XCN の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,047.48
-0.05%
ETH
1,920.61
-0.10%
GOLD(XAUT)
4,330.32
-0.03%
SOL
76.1
-0.37%
XMR
384.68
+0.28%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、XCN/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、ONYXCOIN の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
ONYXCOIN 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については ONYXCOIN (XCN) の価格予測をご覧ください。
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ONYXCOIN (XCN) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
XCN USDT（先物取引）
XCN をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XCN USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.4810794
¥0.4810794¥0.4810794
+0.53%
2.66M (USDT)
¥0.487642
¥0.487642¥0.487642
+1.50%
17.97M (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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