暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の COSMOS のライブ価格は 1.393 JPY です。ATOM の時価総額は 715,640,835.837854563 JPY です。日本 のリアルタイムの ATOM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の COSMOS のライブ価格は 1.393 JPY です。ATOM の時価総額は 715,640,835.837854563 JPY です。日本 のリアルタイムの ATOM から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

ATOM についての詳細

ATOM 価格情報

ATOM とは

ATOM ホワイトペーパー

ATOM 公式ウェブサイト

ATOM トケノミクス

ATOM 価格予測

ATOM 履歴

ATOM 購入ガイド

ATOM から法定通貨への変換

ATOM 現物

ATOM Coin-M 先物

ATOM USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

COSMOS ロゴ

COSMOS価格(ATOM)

1 ATOM から JPY へのライブ価格：

¥218.701
¥218.701¥218.701
+2.80%1D
JPY
COSMOS (ATOM) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:33:26 (UTC+8)

COSMOS 本日の価格

COSMOS (ATOM) の本日のライブ価格は ¥ 1.393 で、直近24時間で 2.80% 変動しました。現在の ATOM から JPY への変換レートは、¥ 1.393 につき ATOM です。

COSMOS は現在、時価総額 ¥ 715.64M#55 位、循環供給量は 513.74M ATOM です。直近24時間の ATOM は、¥ 1.336 (安値) から ¥ 1.393 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 7,017.1975482598365、史上最安値は ¥ 177.56111646111 です。

短期的なパフォーマンスでは、ATOM は直近1時間で +0.21%、直近7日間で +13.34% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 307.26K に達しました。

COSMOS (ATOM) 市場情報

No.55

¥ 715.64M
¥ 715.64M¥ 715.64M

¥ 307.26K
¥ 307.26K¥ 307.26K

¥ 715.64M
¥ 715.64M¥ 715.64M

513.74M
513.74M 513.74M

--
----

513,740,729.244691
513,740,729.244691 513,740,729.244691

0.04%

2019-03-15 00:00:00

¥ 15.7
¥ 15.7¥ 15.7

ATOM

COSMOS の現在の時価総額は ¥ 715.64M、24時間取引高は ¥ 307.26K です。ATOM の循環供給量は 513.74M、総供給量は 513740729.244691 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 715.64M です。

COSMOS 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 1.336
¥ 1.336¥ 1.336
24H 最安値
¥ 1.393
¥ 1.393¥ 1.393
24H 最高値

¥ 1.336
¥ 1.336¥ 1.336

¥ 1.393
¥ 1.393¥ 1.393

¥ 7,017.1975482598365
¥ 7,017.1975482598365¥ 7,017.1975482598365

¥ 177.56111646111
¥ 177.56111646111¥ 177.56111646111

+0.21%

+2.80%

+13.34%

+13.34%

COSMOS (ATOM) 価格履歴 JPY

COSMOS の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +5.95684+2.80%
30日¥ -0.171-10.94%
60日¥ -0.344-19.81%
90日¥ -0.541-27.98%
COSMOS 本日の価格変動

本日 ATOM は、 ¥ +5.95684 (+2.80%) の変動を記録しました。

COSMOS 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.171 (-10.94%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

COSMOS 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ATOM は、 ¥ -0.344 (-19.81%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

COSMOS 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.541 (-27.98%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

COSMOS (ATOM) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

COSMOS 価格履歴ページ を今すぐチェック。

COSMOS の分析

この分析では、AIモデルを活用して COSMOS の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

COSMOS 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ATOM 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

ATOM_USDTは4時間足のチャートにおいて、1.375付近で推移しています。価格はピボットポイントの中心値である1.3573を上回っており、現在の水準ではR1レジスタンスである1.3696を突破しています。さらに、価格はR2レジスタンスである1.3773に接近しています。 移動平均線の状況は短期的な買いシグナルを示しており、MACD指標はデッドクロスの形を形成しています。ストロングラインとファストラインの間でエネルギーが分離する現象も見られます。一方、RSI指標は中立ゾーンに位置しており、ボラティリティは通常の水準を維持しています。 買いと売りの勢力は比較的均衡しており、近いサポートレベルはS1の1.3496です。この水準は現在の価格から約1.8%の距離にあります。さらに下には強いサポートとしてS2の1.3373があり、こちらは現在の価格から約2.7%の距離に位置しています。 一方、近い抵抗レベルはR2の1.3773であり、現在の価格からは0.2%未満の差しかありません。遠くの参考となるレジスタンスやサポートの位置については、より高い時間軸での確認が必要です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

COSMOS の価格に影響を与える要因は何ですか？

COSMOS（ATOM）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：

1. ネットワークの採用とエコシステムの成長 - Cosmos上で構築されるプロジェクトが増えれば、需要が高まります。
2. ステーキング報酬とトークン経済モデル - ATOMのインフレーションモデルは、供給と需要に影響を与えます。
3. インターブロックチェーン通信（IBC）の利用状況 - 核心技術の採用が価値を押し上げます。
4. 市場センチメントとビットコインとの相関関係 - 一般的な暗号資産市場の動向がATOMに影響を及ぼします。
5. バリデーターのパフォーマンスとネットワークのセキュリティ - 投資家の信頼度に影響を及ぼします。
6. 他のブロックチェーン相互運用ソリューションとの競争
7. DeFiおよびブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす規制の動向
8. 大手プラットフォームとの提携発表や統合の進展

人はなぜ今日 COSMOS の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCOSMOS（ATOM）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資計画の立案、そして保有資産の価値の追跡が含まれます。ATOMは主要なブロックチェーン相互運用性トークンであるため、価格の変動はDeFi戦略やステーキング報酬に影響を及ぼします。

COSMOS の価格予測

COSMOS (ATOM) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ATOM の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
COSMOS (ATOM) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、COSMOS の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
COSMOS が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ATOM の 2026–2027 年の価格予測は COSMOS 価格予測 ページでご確認いただけます。

COSMOS について

Cosmos (ATOM)は、Tendermintのような古典的なBFT合意アルゴリズムによって動かされる、独立した並列ブロックチェーンの分散ネットワークです。Cosmosの主な役割は、スケーラビリティと相互運用性といったブロックチェーン業界が直面する最も難しい問題の一部を解決することで、ブロックチェーンのインターネットを作り出すことです。Cosmosはハブ・アンド・スポークモデルを使用して異なるブロックチェーンを接続し、それらが互いに通信し、取引を行うことができます。CosmosネットワークのネイティブトークンであるATOMは、ステーキングとネットワークのガバナンスへの参加のために使用されます。Cosmosネットワークは、新たな分散型経済を創出し、ブロックチェーン技術を民主化することを目指しており、それをアクセス可能でスケーラブルにすることを目指しています。

日本 で COSMOS を購入して投資する方法

COSMOS を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ATOM の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は COSMOS の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、COSMOS (ATOM) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、COSMOS が即座にあなたのウォレットに入金されます。
COSMOS (ATOM) の購入ガイド

COSMOS でできること

COSMOS を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで COSMOS (ATOM) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

COSMOS ( ATOM ) とは何か

Cosmosは、Tendermintチームによって立ち上げられた異種ネットワークであり、クロスチェーンの相互作用をサポートします。多くの独立した並列ブロックチェーンで構成されています。Tendermintコンセンサスアルゴリズムを採用しているため、多数の独立した開発が容易なブロックチェーンを拡張して相互作用できます。お互いに、ブロックチェーンバリューの孤立した島の問題とバリューネットワークへの架け橋の確立の問題を解決します。

COSMOS資料

COSMOS についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式COSMOSウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesArchway EcosystemBNB Chain Ecosystem

よくある質問： COSMOS に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:33:26 (UTC+8)

COSMOS (ATOM) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

COSMOS についてさらに詳しく知る

ATOM USDT（先物取引）

ATOM をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ATOM USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの COSMOS (ATOM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、COSMOS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ATOM/USDT
¥218.544
¥218.544¥218.544
+2.88%
226.45K (USDT)
ATOM/USDC
¥218.387
¥218.387¥218.387
+2.88%
19.21K (USDT)
ATOM/BTC
¥0.00335823
¥0.00335823¥0.00335823
+2.58%
6.31K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥47.63223
¥47.63223¥47.63223

+352.82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥203.4877
¥203.4877¥203.4877

-38.22%

JMDT

JMDT

JMDT

¥150.5630
¥150.5630¥150.5630

-30.33%

STONK

STONK

STONK

¥1.231822
¥1.231822¥1.231822

-7.03%

Squid

Squid

QUID

¥14.42516
¥14.42516¥14.42516

+1.02%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

AurumX

AurumX

UMX

¥47.63223
¥47.63223¥47.63223

+352.82%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.419213
¥2.419213¥2.419213

+257.76%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.917757
¥8.917757¥8.917757

+55.41%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.018011
¥3.018011¥3.018011

+52.49%

Audiera

Audiera

BEAT

¥397.14563
¥397.14563¥397.14563

+26.52%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

ATOM から JPY の計算機

金額

ATOM
ATOM
JPY
JPY

1 ATOM = 218.701 JPY