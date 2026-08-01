Superform 本日の価格

Superform (SUPERFORM) の本日のライブ価格は ¥ 0.05906 で、直近24時間で 0.15% 変動しました。現在の SUPERFORM から JPY への変換レートは、¥ 0.05906 につき SUPERFORM です。

Superform は現在、時価総額 ¥ 11.33M で #870 位、循環供給量は 191.88M SUPERFORM です。直近24時間の SUPERFORM は、¥ 0.0578 (安値) から ¥ 0.05954 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 47.0814725057951726、史上最安値は ¥ 4.33542179301352859 です。

短期的なパフォーマンスでは、SUPERFORM は直近1時間で +0.03%、直近7日間で -8.98% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.63K に達しました。

Superform (SUPERFORM) 市場情報

ランキング No.870 時価総額 ¥ 11.33M¥ 11.33M ¥ 11.33M 取引高 (24H) ¥ 56.63K¥ 56.63K ¥ 56.63K 完全希薄化後時価総額 ¥ 59.06M¥ 59.06M ¥ 59.06M 循環供給量 191.88M 191.88M 191.88M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 19.18% パブリックブロックチェーン BASE

Superform の現在の時価総額は ¥ 11.33M、24時間取引高は ¥ 56.63K です。SUPERFORM の循環供給量は 191.88M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 59.06M です。