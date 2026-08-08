Dione Protocol 本日の価格

Dione Protocol (DIONE) の本日のライブ価格は ¥ 0.00006028 で、直近24時間で 1.19% 変動しました。現在の DIONE から JPY への変換レートは、¥ 0.00006028 につき DIONE です。

Dione Protocol は現在、時価総額 ¥ 731.74K で #2219 位、循環供給量は 12.14B DIONE です。直近24時間の DIONE は、¥ 0.00006028 (安値) から ¥ 0.0000658 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 3.01498608218854024、史上最安値は ¥ 0.0024496278756796 です。

短期的なパフォーマンスでは、DIONE は直近1時間で -0.20%、直近7日間で +9.00% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 604.64 に達しました。

Dione Protocol (DIONE) 市場情報

ランキング No.2219 時価総額 ¥ 731.74K¥ 731.74K ¥ 731.74K 取引高 (24H) ¥ 604.64¥ 604.64 ¥ 604.64 完全希薄化後時価総額 ¥ 809.78K¥ 809.78K ¥ 809.78K 循環供給量 12.14B 12.14B 12.14B 最大供給量 ---- -- 総供給量 13,433,600,526 13,433,600,526 13,433,600,526 パブリックブロックチェーン NONE

Dione Protocol の現在の時価総額は ¥ 731.74K、24時間取引高は ¥ 604.64 です。DIONE の循環供給量は 12.14B、総供給量は 13433600526 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 809.78K です。