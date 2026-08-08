Isekai Blade 本日の価格

Isekai Blade (ISEK) の本日のライブ価格は ¥ 0.0016 で、直近24時間で 20.00% 変動しました。現在の ISEK から JPY への変換レートは、¥ 0.0016 につき ISEK です。

Isekai Blade は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ISEK です。直近24時間の ISEK は、¥ 0.0016 (安値) から ¥ 0.004 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ISEK は直近1時間で -16.02%、直近7日間で -93.68% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 158.78K に達しました。

Isekai Blade (ISEK) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 158.78K¥ 158.78K ¥ 158.78K 完全希薄化後時価総額 ¥ 800.00K¥ 800.00K ¥ 800.00K 循環供給量 ---- -- 総供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Isekai Blade の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 158.78K です。ISEK の循環供給量は --、総供給量は 500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 800.00K です。