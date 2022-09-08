Dioneは、Decentralizedトークンの一般消費者の購入のしやすさを向上させることを目的としたエコシステムである、Dione Protocolのネイティブトークンです。Dioneは、現実世界の問題とDeFi空間の間のギャップを埋める開発、つまり再生可能エネルギーを動力とするシステムを作ることに大きな重点を置いています。利便性の向上と安全な分散型の未来は、どちらも「人」を共通項としています。Dione Protocolは、人を第一に考え、強力な分散型未来に向けた強力なコミュニティをまず構築します。