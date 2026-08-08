この分析では、AIモデルを活用して Cysic の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の CYS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

CYS_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.83ドルの水準で推移しています。価格は中枢である0.813ドルを上回っており、ハブ構造ではR1レジスタンスである0.8487ドルが目前に迫っています。一方、S1サポートである0.7651ドルは下側の主要な構造境界となっています。 現在の価格は、買いと売りのバランスが取れたレンジの上端付近に位置しています。テクニカル指標の整合性は分かれています。短期移動平均線群は依然として買いシグナルを示す並びとなっており、MACDもゴールデンクロスの形態を形成しています。一方で、RSIは超買ゾーンに入り、ボリンジャーバンドの幅も拡大する兆候は見られません。また、短期時間軸における強気勢力のエネルギーは集中しているものの、長期的な勢いには明確な確認が不足しています。 KDJおよびStochRSIの数値は高値圏で鈍化しており、相場の動きが一時的に停滞していることを示唆しています。さらに、ボリンジャーバンドの開口幅は安定した状態を維持しており、短期的なボラティリティの変化は限定的です。 近隣の重要な節目としては、R1レジスタンスである0.8487ドルが挙げられます。このレベルは現行価格から約2.2%の距離にあり、上昇トレンドのさらなる試金石となります。一方、下側の最近のサポートは中枢である0.813ドルで、こちらは現行価格から約2.0%の距離に位置しています。遠方の参考ポイントとしては、S1サポートである0.7651ドルや、R2レジスタンスである0.8966ドルが存在します。これらの節目間で、価格は上下に振れながら調整を続けている状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。