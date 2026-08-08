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本日の Curve のライブ価格は 0.2243 JPY です。CRV の時価総額は 340,199,251.068405757433 JPY です。日本 のリアルタイムの CRV から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Curve のライブ価格は 0.2243 JPY です。CRV の時価総額は 340,199,251.068405757433 JPY です。日本 のリアルタイムの CRV から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Curve価格(CRV)

1 CRV から JPY へのライブ価格：

¥35.2151
¥35.2151¥35.2151
+5.65%1D
JPY
Curve (CRV) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:46:10 (UTC+8)

Curve 本日の価格

Curve (CRV) の本日のライブ価格は ¥ 0.2243 で、直近24時間で 5.65% 変動しました。現在の CRV から JPY への変換レートは、¥ 0.2243 につき CRV です。

Curve は現在、時価総額 ¥ 340.20M#95 位、循環供給量は 1.52B CRV です。直近24時間の CRV は、¥ 0.21 (安値) から ¥ 0.2269 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 9,498.3106280601、史上最安値は ¥ 26.90747007420751641 です。

短期的なパフォーマンスでは、CRV は直近1時間で -0.58%、直近7日間で +8.93% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 413.28K に達しました。

Curve (CRV) 市場情報

No.95

¥ 340.20M
¥ 340.20M¥ 340.20M

¥ 413.28K
¥ 413.28K¥ 413.28K

¥ 679.70M
¥ 679.70M¥ 679.70M

1.52B
1.52B 1.52B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299 3,030,303,030.299

2,390,277,331.31504443
2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443

50.05%

0.01%

ETH

Curve の現在の時価総額は ¥ 340.20M、24時間取引高は ¥ 413.28K です。CRV の循環供給量は 1.52B、総供給量は 2390277331.31504443 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 679.70M です。

Curve 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.21
¥ 0.21¥ 0.21
24H 最安値
¥ 0.2269
¥ 0.2269¥ 0.2269
24H 最高値

¥ 0.21
¥ 0.21¥ 0.21

¥ 0.2269
¥ 0.2269¥ 0.2269

¥ 9,498.3106280601
¥ 9,498.3106280601¥ 9,498.3106280601

¥ 26.90747007420751641
¥ 26.90747007420751641¥ 26.90747007420751641

-0.58%

+5.65%

+8.93%

+8.93%

Curve (CRV) 価格履歴 JPY

Curve の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +1.88325+5.65%
30日¥ +0.023+11.42%
60日¥ +0.0261+13.16%
90日¥ -0.0296-11.66%
Curve 本日の価格変動

本日 CRV は、 ¥ +1.88325 (+5.65%) の変動を記録しました。

Curve 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.023 (+11.42%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Curve 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CRV は、 ¥ +0.0261 (+13.16%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Curve 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0296 (-11.66%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Curve (CRV) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Curve 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Curve の分析

この分析では、AIモデルを活用して Curve の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Curve 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の CRV 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

CRV_USDTは4時間足チャートにおいて、0.2140の価格帯で推移しています。価格はR1レジスタンスラインである0.2131を上抜け、中枢エリアである0.2115の上側に位置しています。ハブ構造では、現在の価格がR1とR2の間にあり、構造上の重心はS2の安値である0.2082から上方へシフトしています。 多空のポジションは中枢付近で入れ替わり、現行価格は短期移動平均線群をしっかりと維持しており、MA1-2は買いシグナルを示しています。EMA群もゼロ軸を上回る状態を維持しています。 MACD指標はゴールデンクロスを形成し、デッドクロスからの差が拡大、エネルギーインジケーター（バー）はプラス方向へ転じています。RSIは中立ゾーンに位置しており、過買や過売の極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIの数値も同調して上昇しており、短期的な買い圧力が集中して放出されています。 ボリンジャーバンドは幅が広がりつつ横ばいの動きを示しており、ボラティリティは安定した状態です。価格は中央バンドを起点として上バンド方向へ試す動きを見せていますが、明確な乖離は確認されていません。 近隣の参考レジスタンスレベルはR2の0.2148で、現在価格との差は0.0008です。一方、下側の第一サポートはR1から転換されたサポートラインである0.2131で、現在価格との差は0.0009となります。遠方の防衛ラインは中枢エリアの0.2115に設定され、現在価格との差は0.0025です。もし価格が下落する場合、S1の0.2098が二次的な観察ポイントとなり、現在価格との差は0.0042となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Curve の価格に影響を与える要因は何ですか？

Curve（CRV）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. DeFi市場のセンチメント - トップクラスのDEXプロトコルであるCRVは、全体的なDeFiの採用状況や取引高と相関関係があります。

2. 総ロックアップ資産額（TVL） - CurveプールのTVLが高いほど、CRVトークンの需要やガバナンスへの参加意欲が高まります。

3. ステーブルコイン取引量 - Curveはステーブルコインのスワップを専門としており、利用が増えることでトークンの実用性が向上します。

4. ガバナンス提案 - プロトコルの大規模なアップデートや投票結果は、投資家の信頼感に影響を与えます。

5. トークンの実用性 - CRVのステーキング報酬、投票権、手数料分配メカニズムなどが需要に影響を及ぼします。

6. 競合他社との比較 - Uniswapなどの他のDEXとのパフォーマンス比較が、市場でのポジショニングに影響を及ぼします。

7. 規制環境 - DeFiに関する規制の動向は、採用状況や機関投資家の参入に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Curve の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCurve（CRV）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、イールドファーミングの最適化、そしてガバナンスへの参加が含まれます。CRVはCurveのDeFiエコシステムにとって不可欠であり、ステーキング報酬や投票権に影響を及ぼします。価格の変動は投資戦略や流動性提供の判断に影響を及ぼします。

Curve の価格予測

Curve (CRV) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CRV の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Curve (CRV) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Curve の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Curve が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CRV の 2026–2027 年の価格予測は Curve 価格予測 ページでご確認いただけます。

Curve について

Curve DAOトークン（CRV）は、Ethereumブロックチェーン上で動作する分散型金融（DeFi）暗号通貨です。これは、手数料やスリッページが少ない安定したコイン間の交換を目指したプラットフォーム、Curve Financeプロトコルのガバナンストークンとして機能します。CRVの保有者は、さまざまなプロトコルの提案や開発に投票することができ、プラットフォームの成長方向に影響を与えることができます。また、このトークンは流動性マイニングにも使用され、ユーザーはプラットフォームの各プールに流動性を提供することで報酬を得ることができます。CRVの供給は、最大供給量が30.3億トークンのタイムロックされたスマートコントラクトによって制御されています。

日本 で Curve を購入して投資する方法

Curve を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CRV の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Curve の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Curve (CRV) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Curve が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Curve (CRV) の購入ガイド

Curve でできること

Curve を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Curve (CRV) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Curve ( CRV ) とは何か

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

ホワイトペーパー

Curve資料

Curve についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Curveウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Base Ecosystem

よくある質問： Curve に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:46:10 (UTC+8)

Curve (CRV) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Curve についてさらに詳しく知る

CRV USDT（先物取引）

CRV をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CRV USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Curve (CRV) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Curve ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CRV/USDT
¥35.2151
¥35.2151¥35.2151
+5.70%
1.90M (USDT)
CRV/USDC
¥35.1994
¥35.1994¥35.1994
+5.75%
267.88K (USDT)
CRV/ETH
¥0.01835958
¥0.01835958¥0.01835958
+5.84%
23.52K (USDT)

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¥42.79820
¥42.79820¥42.79820

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ZKcandy

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¥216.6443
¥216.6443¥216.6443

-34.22%

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JMDT

JMDT

¥154.4723
¥154.4723¥154.4723

-28.52%

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STONK

STONK

¥1.297448
¥1.297448¥1.297448

-2.08%

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Squid

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¥14.39062
¥14.39062¥14.39062

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¥2.465999
¥2.465999¥2.465999

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Tutorial

Tutorial

TUT

¥9.304134
¥9.304134¥9.304134

+62.15%

BluWhale AI

BluWhale AI

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¥3.156328
¥3.156328¥3.156328

+59.47%

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Solstice Finance

SLX

¥15.03589
¥15.03589¥15.03589

+22.51%

Audiera

Audiera

BEAT

¥379.04196
¥379.04196¥379.04196

+20.76%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CRV から JPY の計算機

金額

CRV
CRV
JPY
JPY

1 CRV = 35.2151 JPY