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2026-08-08 19:46:10 (UTC+8) Curve 本日の価格
Curve (CRV) の本日のライブ価格は
¥ 0.2243 で、直近24時間で 5.65% 変動しました。現在の CRV から JPY への変換レートは、 ¥ 0.2243 につき CRV です。
Curve は現在、時価総額
¥ 340.20M で #95 位、循環供給量は 1.52B CRV です。直近24時間の CRV は、 ¥ 0.21 (安値) から ¥ 0.2269 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 9,498.3106280601、史上最安値は ¥ 26.90747007420751641 です。
短期的なパフォーマンスでは、CRV は直近1時間で
-0.58%、直近7日間で +8.93% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 413.28K に達しました。 Curve (CRV) 市場情報 時価総額 ¥ 340.20M ¥ 340.20M ¥ 340.20M 取引高 (24H) ¥ 413.28K ¥ 413.28K ¥ 413.28K 完全希薄化後時価総額 ¥ 679.70M ¥ 679.70M ¥ 679.70M 最大供給量 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 3,030,303,030.299 総供給量 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443 2,390,277,331.31504443
Curve の現在の時価総額は
¥ 340.20M、24時間取引高は ¥ 413.28K です。CRV の循環供給量は 1.52B、総供給量は 2390277331.31504443 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 679.70M です。 購入 Curve Curve 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 9,498.3106280601 ¥ 9,498.3106280601 ¥ 9,498.3106280601 最安値 ¥ 26.90747007420751641 ¥ 26.90747007420751641 ¥ 26.90747007420751641 Curve (CRV) 価格履歴 JPY
Curve の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +1.88325 +5.65% 30日 ¥ +0.023 +11.42% 60日 ¥ +0.0261 +13.16% 90日 ¥ -0.0296 -11.66% Curve 本日の価格変動
本日 CRV は、
¥ +1.88325 (+5.65%) の変動を記録しました。 Curve 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +0.023 (+11.42%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Curve 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、CRV は、
¥ +0.0261 (+13.16%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Curve 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.0296 (-11.66%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Curve (CRV) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の CRV 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
55% | 弱気 45%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
CRV_USDTは4時間足チャートにおいて、0.2140の価格帯で推移しています。価格はR1レジスタンスラインである0.2131を上抜け、中枢エリアである0.2115の上側に位置しています。ハブ構造では、現在の価格がR1とR2の間にあり、構造上の重心はS2の安値である0.2082から上方へシフトしています。
多空のポジションは中枢付近で入れ替わり、現行価格は短期移動平均線群をしっかりと維持しており、MA1-2は買いシグナルを示しています。EMA群もゼロ軸を上回る状態を維持しています。
MACD指標はゴールデンクロスを形成し、デッドクロスからの差が拡大、エネルギーインジケーター（バー）はプラス方向へ転じています。RSIは中立ゾーンに位置しており、過買や過売の極端な領域には達していません。KDJおよびStochRSIの数値も同調して上昇しており、短期的な買い圧力が集中して放出されています。
ボリンジャーバンドは幅が広がりつつ横ばいの動きを示しており、ボラティリティは安定した状態です。価格は中央バンドを起点として上バンド方向へ試す動きを見せていますが、明確な乖離は確認されていません。
近隣の参考レジスタンスレベルはR2の0.2148で、現在価格との差は0.0008です。一方、下側の第一サポートはR1から転換されたサポートラインである0.2131で、現在価格との差は0.0009となります。遠方の防衛ラインは中枢エリアの0.2115に設定され、現在価格との差は0.0025です。もし価格が下落する場合、S1の0.2098が二次的な観察ポイントとなり、現在価格との差は0.0042となります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Curve の価格に影響を与える要因は何ですか？
Curve（CRV）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. DeFi市場のセンチメント - トップクラスのDEXプロトコルであるCRVは、全体的なDeFiの採用状況や取引高と相関関係があります。 2. 総ロックアップ資産額（TVL） - CurveプールのTVLが高いほど、CRVトークンの需要やガバナンスへの参加意欲が高まります。 3. ステーブルコイン取引量 - Curveはステーブルコインのスワップを専門としており、利用が増えることでトークンの実用性が向上します。 4. ガバナンス提案 - プロトコルの大規模なアップデートや投票結果は、投資家の信頼感に影響を与えます。 5. トークンの実用性 - CRVのステーキング報酬、投票権、手数料分配メカニズムなどが需要に影響を及ぼします。 6. 競合他社との比較 - Uniswapなどの他のDEXとのパフォーマンス比較が、市場でのポジショニングに影響を及ぼします。 7. 規制環境 - DeFiに関する規制の動向は、採用状況や機関投資家の参入に影響を及ぼします。 人はなぜ今日 Curve の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCurve（CRV）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、イールドファーミングの最適化、そしてガバナンスへの参加が含まれます。CRVはCurveのDeFiエコシステムにとって不可欠であり、ステーキング報酬や投票権に影響を及ぼします。価格の変動は投資戦略や流動性提供の判断に影響を及ぼします。
Curve の価格予測 Curve (CRV) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CRV の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Curve (CRV) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Curve の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Curve が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CRV の 2026–2027 年の価格予測は
Curve 価格予測
ページでご確認いただけます。
Curve について
Curve DAOトークン（CRV）は、Ethereumブロックチェーン上で動作する分散型金融（DeFi）暗号通貨です。これは、手数料やスリッページが少ない安定したコイン間の交換を目指したプラットフォーム、Curve Financeプロトコルのガバナンストークンとして機能します。CRVの保有者は、さまざまなプロトコルの提案や開発に投票することができ、プラットフォームの成長方向に影響を与えることができます。また、このトークンは流動性マイニングにも使用され、ユーザーはプラットフォームの各プールに流動性を提供することで報酬を得ることができます。CRVの供給は、最大供給量が30.3億トークンのタイムロックされたスマートコントラクトによって制御されています。
日本 で Curve を購入して投資する方法
Curve を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CRV の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Curve の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Curve (CRV) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Curve が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Curve でできること
Curve を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
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MEXCで Curve (CRV) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Curve ( CRV ) とは何か
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
ホワイトペーパー
Curveは、暗号資産分野で豊富な経験を持つロシア出身の物理学者・プログラマーであるマイケル・エゴロフ氏によって設立されました。より広範な開発チームは、公では比較的低調な姿勢を保っていますが、経験豊富なブロックチェーン開発者や数学者を含んでいます。ガバナンスはCurve DAO（分散型自律組織）を通じて行われており、重要な意思決定はCRVトークン保有者コミュニティによって下されます。チームはプロトコルの構築・メンテナンスを継続的に実施しつつ、分散化およびコミュニティ主導のガバナンスへの重点を一貫して強化しています。本プロジェクト開始以来、複数の市場サイクルを経ても運営を継続し、継続的なイノベーションを遂げてきたことで、CurveはDeFiエコシステム内における基盤的プロトコルとしての地位を確立しています。
Curveは、異なるステーブルコインなど、ほぼ同価値で取引されるべきトークンに最適化された自動市場製造者（AMM）として動作します。システムの中心には数学的な「価格カーブ」があり、各プール内のトークン残高の変化に応じてその形状が変化し、流動性の変化に応じて価格を調整します。Curveは、取引活動の大半をカーブの最も安定した部分（＝価格がほとんど変動しない領域）に集中させることで、スリッページ（スワップ開始時と完了時の間の価格変動）を最小限に抑えることを目指しています。ユーザーは、取引のための共有準備金として機能する流動性プールにトークンを追加できます。また、流動性提供者は取引手数料およびCRVトークン報酬の両方を獲得できる可能性があります。ローンチ以来、Curveはイーサリアムに加えてArbitrum、Optimism、Polygonなどの追加ネットワークへと拡大しており、利便性の向上と、複数のチェーン間でのコスト削減を実現しています。
CRVはCurveのエコシステムの中心であり、ガバナンス機能とインセンティブを統合しています。CRV保有者は、プロトコルの運営方法を左右する投票に参加できます。また、CRVをveCRVへロックすることで、投票権が増加します。CRVをロックすると、プラットフォームで発生した取引手数料の一部を受け取ることも可能で、ロック期間が長くなるほど（最大4年まで）潜在的な報酬も増加します。「投票用エスクローCRV（veCRV）」モデルは、ロックされたCRVと引き換えにガバナンス権および強化された報酬を付与することで、長期的なコミットメントを促すことを目的としています。CRVの初期総供給量は13億トークンで、時間とともに減少していく段階的なリリーススケジュールにより分配されています。これにより、早期参加者を支援しつつ、安定性の維持を目指しています。2024年現在、CRVはcrvUSDステーブルコインシステムにおいて担保として利用できるなど、追加的なユーティリティも備えています。
Curveは進化を続け、主要な優先事項の一つとして、既存のステーブルコインよりも安定性と効率性を高めたcrvUSDステーブルコイン・システムの拡大を掲げています。crvUSDはすでに本番稼働中であり、より広範なDeFiエコシステム全体で採用が進んでいます。並行して、AMMの改善も進められており、より多様な資産を効率的にサポートできるようになります。ロードマップには、他のDeFiプロトコルとの連携強化および追加のブロックチェーンネットワークへの展開も明記されています。セキュリティは引き続き最優先課題であり、継続的な監査およびプロトコルの安全性メカニズムのさらなる強化によって支えられています。最近の進捗には、新しいプールタイプの導入および流動性提供者（LP）向けに設計されたアップグレード版の利回り生成戦略が含まれます。
Curve（カーブ）は、価格が似通った資産（特にステーブルコイン）間のスワップをより効率的かつ低コストにすることを目的とした分散型取引所（DEX）です。専用の数学的価格設定アルゴリズムを用いることで、従来の取引所よりも優れた為替レートと低い手数料を実現します。このプロトコルは、取引中に価格を安定させる「ステーブルスワップ・プール」と強く関連付けられています。2024年現在、Curveは総ロックアップ価値（TVL）が数十億ドルに及び、複数のブロックチェーンネットワークにまたがって展開されている、最大規模のDeFiプロトコルの1つです。
Curve資料
Curve についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Curve に関するその他の質問
Curve が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Curve の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Curve の価格は ¥ 35.2151 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Curve は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、CRV への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Curve がMEXCで取引されました。
CRV ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Curve 価格を確認するには、CRV 価格のページにアクセスしてください。
CRV の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
64,974.99
+0.05%
ETH
1,919.77
+0.09%
GOLD(XAUT)
4,329.85
+0.20%
SOL
75.22
+1.78%
XMR
377.57
+2.17%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、CRV/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Curve の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Curve 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Curve (CRV) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 19:46:10 (UTC+8) Curve (CRV) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
CRV USDT（先物取引）
CRV をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CRV USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.01835958 ¥0.01835958 ¥0.01835958 +5.84% 23.52K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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