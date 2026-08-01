UnifAI価格(UAI)
UnifAI (UAI) の本日のライブ価格は ¥ 0.2469 で、直近24時間で 1.12% 変動しました。現在の UAI から JPY への変換レートは、¥ 0.2469 につき UAI です。
UnifAI は現在、時価総額 ¥ 59.01M で #288 位、循環供給量は 239.00M UAI です。直近24時間の UAI は、¥ 0.2367 (安値) から ¥ 0.2539 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 96.0776844749955491、史上最安値は ¥ 8.13515119430642288 です。
短期的なパフォーマンスでは、UAI は直近1時間で +0.40%、直近7日間で -50.82% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 194.17K に達しました。
No.288
23.90%
BSC
UnifAI の現在の時価総額は ¥ 59.01M、24時間取引高は ¥ 194.17K です。UAI の循環供給量は 239.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 246.90M です。
+0.40%
-1.11%
-50.82%
-50.82%
UnifAI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.439067
|-1.11%
|30日
|¥ -0.1407
|-36.31%
|60日
|¥ -0.0389
|-13.62%
|90日
|¥ -0.0277
|-10.09%
本日 UAI は、 ¥ -0.439067 (-1.11%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.1407 (-36.31%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、UAI は、 ¥ -0.0389 (-13.62%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0277 (-10.09%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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現在の UAI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
UAI_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.2503という価格水準で推移しています。現在の価格は中枢である0.2511を下回る直近エリアに位置しており、S1のサポートライン0.2470とR1のレジスタンスライン0.2548が、現時点でのレンジ相場の上下限を形成しています。 ハブポイント体系では、価格は中立からやや弱めのポジションにあることが示されています。買い手と売り手の勢力が中枢付近で一時的に拮抗状態を保っているものの、明確な上昇または下降のシグナルはまだ確認されていません。 短期的な移動平均線群は買い優勢の並びを見せています。EMA（指数平滑移動平均）指標も短期トレンドが買い側に傾いていることを確認しています。MACDはゴールデンクロスの形を描いており、短期的な買圧の介入を示唆しています。一方でRSIは中立ゾーンに留まっており、ボラティリティは通常の水準を維持しています。また、ストキャスティクスの速い指標と遅い指標には若干の分離が見られますが、全体的な勢いは控えめです。市場には単独の急激な加速要因が欠如しており、現在の価格帯では買いと売りの勢力が拮抗している状況と言えます。 近隣の重要な価格レベルとしては、S1の0.2470が挙げられます。この水準は現在の価格から約1.3%の乖離にあたります。上方向の最近の参考点は中枢の0.2511で、こちらは現在の価格から0.5%未満の距離にあります。さらに遠方のレジスタンスはR1の0.2548に設定されており、下方の深いサポートはS2の0.2433に存在します。これらの価格ポイントは、現在のテクニカル分析における観察の中心となり、価格がこれら間で推移する範囲が短期的な値動きのレンジを決定づける要因となります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、UnifAI の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
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|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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