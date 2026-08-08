Brazil National Fan 本日の価格

Brazil National Fan (BFT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0012692 で、直近24時間で 1.50% 変動しました。現在の BFT から JPY への変換レートは、¥ 0.0012692 につき BFT です。

Brazil National Fan は現在、時価総額 ¥ 36.52K で #2620 位、循環供給量は 28.77M BFT です。直近24時間の BFT は、¥ 0.0012484 (安値) から ¥ 0.0012763 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 268.9649235050198521、史上最安値は ¥ 0.89635172616284948 です。

短期的なパフォーマンスでは、BFT は直近1時間で +0.26%、直近7日間で -2.88% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.26K に達しました。

Brazil National Fan (BFT) 市場情報

ランキング No.2620 時価総額 ¥ 36.52K¥ 36.52K ¥ 36.52K 取引高 (24H) ¥ 54.26K¥ 54.26K ¥ 54.26K 完全希薄化後時価総額 ¥ 126.92K¥ 126.92K ¥ 126.92K 循環供給量 28.77M 28.77M 28.77M 最大供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 総供給量 28,772,500 28,772,500 28,772,500 循環率 28.77% パブリックブロックチェーン BITCI

Brazil National Fan の現在の時価総額は ¥ 36.52K、24時間取引高は ¥ 54.26K です。BFT の循環供給量は 28.77M、総供給量は 28772500 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 126.92K です。