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本日の Banana Gun のライブ価格は 3.531 JPY です。BANANA の時価総額は 14,154,835.27971605433 JPY です。日本 のリアルタイムの BANANA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Banana Gun のライブ価格は 3.531 JPY です。BANANA の時価総額は 14,154,835.27971605433 JPY です。日本 のリアルタイムの BANANA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Banana Gun価格(BANANA)

1 BANANA から JPY へのライブ価格：

¥553.896
¥553.896¥553.896
-0.02%1D
JPY
Banana Gun (BANANA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:43:53 (UTC+8)

Banana Gun 本日の価格

Banana Gun (BANANA) の本日のライブ価格は ¥ 3.531 で、直近24時間で 0.02% 変動しました。現在の BANANA から JPY への変換レートは、¥ 3.531 につき BANANA です。

Banana Gun は現在、時価総額 ¥ 14.15M#901 位、循環供給量は 4.01M BANANA です。直近24時間の BANANA は、¥ 3.492 (安値) から ¥ 3.615 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 12,355.18442153609655、史上最安値は ¥ 436.2086339667231065 です。

短期的なパフォーマンスでは、BANANA は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -0.85% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.58K に達しました。

Banana Gun (BANANA) 市場情報

No.901

¥ 14.15M
¥ 14.15M¥ 14.15M

¥ 57.58K
¥ 57.58K¥ 57.58K

¥ 35.31M
¥ 35.31M¥ 35.31M

4.01M
4.01M 4.01M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,402,893.46593683
8,402,893.46593683 8,402,893.46593683

40.08%

ETH

Banana Gun の現在の時価総額は ¥ 14.15M、24時間取引高は ¥ 57.58K です。BANANA の循環供給量は 4.01M、総供給量は 8402893.46593683 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 35.31M です。

Banana Gun 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 3.492
¥ 3.492¥ 3.492
24H 最安値
¥ 3.615
¥ 3.615¥ 3.615
24H 最高値

¥ 3.492
¥ 3.492¥ 3.492

¥ 3.615
¥ 3.615¥ 3.615

¥ 12,355.18442153609655
¥ 12,355.18442153609655¥ 12,355.18442153609655

¥ 436.2086339667231065
¥ 436.2086339667231065¥ 436.2086339667231065

0.00%

-0.02%

-0.85%

-0.85%

Banana Gun (BANANA) 価格履歴 JPY

Banana Gun の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.1108-0.02%
30日¥ +0.27+8.27%
60日¥ +0.591+20.10%
90日¥ -0.706-16.67%
Banana Gun 本日の価格変動

本日 BANANA は、 ¥ -0.1108 (-0.02%) の変動を記録しました。

Banana Gun 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.27 (+8.27%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Banana Gun 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BANANA は、 ¥ +0.591 (+20.10%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Banana Gun 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.706 (-16.67%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Banana Gun (BANANA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Banana Gun 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Banana Gun の分析

この分析では、AIモデルを活用して Banana Gun の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Banana Gun 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の BANANA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

BANANA_USDTは4時間足チャートにおいて、3.5296の中枢上側で推移しています。現在の価格3.537はS1とR1の間に位置しており、価格は中枢ポイントをしっかりと維持しています。このため、買い勢力の構造は依然として完全に保たれています。短期的な移動平均線群は買いシグナルを示しており、EMAラインも上昇方向への並びを確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSIは中立ゾーンにあります。速い指標と遅い指標の方向性も一致しており、市場の勢いは買い方に集中しています。ボラティリティにも異常な拡大は見られません。KDJおよびStochRSIの数値も現行のトレンドと整合しています。ボリンジャーバンドの軌道は平行を保っており、上方のR1レジスタンスレベル3.5653は現在の価格から0.8%離れた位置にあり、近距離での参考水準となっています。一方、下方のS1サポートレベル3.5083も現在の価格から0.8%離れた位置にあり、近距離での支持ポイントとなります。さらに、遠距離のR2レジスタンスレベル3.5866はより高いレンジに位置し、S2サポートレベル3.4726は深い調整局面にあります。重要なポイントが均等に分布しており、市場は一時的に横ばい・調整の状態にあります。買いと売りの勢力は当面は拮抗している状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Banana Gun の価格に影響を与える要因は何ですか？

バナナガン（BANANA）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場センチメントと全体的な暗号資産市場のトレンド
2. 交易所での取引量と流動性
3. バナナガンエコシステム内でのトークンの実用性
4. コミュニティの採用状況とユーザー数の成長
5. 提携発表やプラットフォームの開発進展
6. 供給動向とトークン経済学の仕組み
7. 広範なDeFi市場の動向
8. メムトークンに影響を及ぼす規制関連のニュース
9. ソーシャルメディア上の話題性とインフルエンサーによる言及
10. 同様のプロジェクトとの競争

これらの要因が複合的に作用し、小規模時価総額の暗号資産に典型的な価格変動を生み出します。

人はなぜ今日 Banana Gun の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のバナナガン（BANANA）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオの追跡、売買のタイミングの把握、利益・損失の計算、そして投資パフォーマンスの最新情報の確認などが含まれます。アクティブなトレーダーは、戦略を効果的に実行するために、リアルタイムの価格情報を必要としています。

Banana Gun の価格予測

Banana Gun (BANANA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BANANA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Banana Gun (BANANA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Banana Gun の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Banana Gun が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BANANA の 2026–2027 年の価格予測は Banana Gun 価格予測 ページでご確認いただけます。

Banana Gun について

BANANAは、Binance Smart Chain（BSC）上で動作する暗号通貨トークンです。これはApeSwap Financeのネイティブトークンで、ApeSwap Financeは流動性を提供し、ステーキングし、トークンを獲得できる分散型取引所（DEX）プラットフォームです。これは他の自動化された市場メーカー（AMM）プラットフォームと同様のものです。BANANAトークンはガバナンス投票に使用され、また報酬を得るためにステーキングすることもできます。このトークンはデフレーションモデルで運用されており、各取引手数料の一部がBANANAトークンの買い戻しと焼却に使用され、全体の供給量を時間とともに減少させます。このトークンはApeSwapエコシステムにおいて重要な役割を果たし、取引の促進、流動性提供のインセンティブ化、そして保有者にガバナンス権を付与することにより、エコシステムを強化します。

日本 で Banana Gun を購入して投資する方法

Banana Gun を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BANANA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Banana Gun の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Banana Gun (BANANA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Banana Gun が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Banana Gun (BANANA) の購入ガイド

Banana Gun でできること

Banana Gun を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Banana Gun (BANANA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Banana Gun ( BANANA ) とは何か

バナナガンは、今後のローンチをスナイプしたり、既にローンチしている暗号資産を安全に購入するためのTelegramボットです。私たちはEthereumネットワークでのあなたの主要なスナイパー/マニュアルバイヤーとなることを目指しており、その過程でおそらく他のチェーンにも対応するでしょう。

Banana Gun資料

Banana Gun についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Banana Gunウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Binance HODLer Airdrops

よくある質問： Banana Gun に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:43:53 (UTC+8)

Banana Gun (BANANA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Banana Gun についてさらに詳しく知る

BANANA USDT（先物取引）

BANANA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BANANA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Banana Gun (BANANA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Banana Gun ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BANANA/USDT
¥554.367
¥554.367¥554.367
+0.02%
16.31K (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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AurumX

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¥45.79690¥45.79690

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ZKcandy

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¥205.3089
¥205.3089¥205.3089

-37.66%

JMDT

JMDT

JMDT

¥150.7357
¥150.7357¥150.7357

-30.25%

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STONK

STONK

¥1.222088
¥1.222088¥1.222088

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¥14.40789¥14.40789

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¥2.393465
¥2.393465¥2.393465

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Tutorial

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¥8.958577¥8.958577

+56.13%

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BLUAI

¥3.120375
¥3.120375¥3.120375

+57.66%

Audiera

Audiera

BEAT

¥405.34103
¥405.34103¥405.34103

+29.13%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

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BANANA
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JPY

1 BANANA = 554.367 JPY