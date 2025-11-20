Bitlayer Cijena danas

Trenutačna cijena Bitlayer (BTR) danas je $ 0.03795, s promjenom od 1.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BTR u USD je $ 0.03795 po BTR.

Bitlayer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BTR. Tijekom posljednja 24 sata, BTR trgovao je između $ 0.03569 (niska) i $ 0.0418 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BTR se kretao +0.39% u posljednjem satu i -31.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 352.97K.

Informacije o tržištu Bitlayer (BTR)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 352.97K$ 352.97K $ 352.97K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.95M$ 37.95M $ 37.95M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BITLAYER

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitlayer je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 352.97K. Količina u optjecaju BTR je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.95M.