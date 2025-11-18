Yee מחיר היום

מחיר Yee (YEE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003365, עם שינוי של 2.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YEE ל USD הוא $ 0.00003365 לכל YEE.

Yee כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,507, עם היצע במחזור של 965.92M YEE. ב‑24 השעות האחרונות, YEE סחר בין $ 0.00003157 (נמוך) ל $ 0.00003459 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00074577, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003157.

ביצועים לטווח קצר, YEE נע ב +1.09% בשעה האחרונה ו -17.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Yee (YEE) מידע שוק

שווי שוק $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.51K$ 32.51K $ 32.51K אספקת מחזור 965.92M 965.92M 965.92M אספקה כוללת 965,918,146.955608 965,918,146.955608 965,918,146.955608

