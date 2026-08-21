YOM מחיר היום

מחיר YOM (YOM) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06179, עם שינוי של 4.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YOM ל ILS הוא ₪ 0.06179 לכל YOM.

YOM כרגע מדורג במקום #3702 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 YOM. ב‑24 השעות האחרונות, YOM סחר בין ₪ 0.06107 (נמוך) ל ₪ 0.07731 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.3024500652509241828, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2238765507655206686.

ביצועים לטווח קצר, YOM נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -40.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 65.63K.

YOM (YOM) מידע שוק

דירוג No.3702 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 65.63K₪ 65.63K ₪ 65.63K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 46.34M₪ 46.34M ₪ 46.34M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 750,000,000 750,000,000 750,000,000 אספקה כוללת 750,000,000 750,000,000 750,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של YOM הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 65.63K. ההיצע במחזור של YOM הוא 0.00, עם היצע כולל של 750000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 46.34M.