Dexsport מחיר היום

מחיר Dexsport (DESU) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.014972, עם שינוי של 3.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DESU ל ILS הוא ₪ 0.014972 לכל DESU.

Dexsport כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DESU. ב‑24 השעות האחרונות, DESU סחר בין ₪ 0.014251 (נמוך) ל ₪ 0.015026 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DESU נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +8.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 21.66K.

Dexsport (DESU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 21.66K₪ 21.66K ₪ 21.66K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 8.98M₪ 8.98M ₪ 8.98M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 600,000,000 600,000,000 600,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Dexsport הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 21.66K. ההיצע במחזור של DESU הוא --, עם היצע כולל של 600000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 8.98M.