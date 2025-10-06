Velvet מחיר היום

מחיר Velvet (VELVET) בזמן אמת היום הוא $ 0.18427, עם שינוי של 2.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VELVET ל USD הוא $ 0.18427 לכל VELVET.

Velvet כרגע מדורג במקום #707 לפי שווי שוק של $ 22.92M, עם היצע במחזור של 124.37M VELVET. ב‑24 השעות האחרונות, VELVET סחר בין $ 0.17 (נמוך) ל $ 0.20006 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.31715699544548037, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.032064654757022706.

ביצועים לטווח קצר, VELVET נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -6.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 85.95K.

Velvet (VELVET) מידע שוק

דירוג No.707 שווי שוק $ 22.92M$ 22.92M $ 22.92M נפח (24 שעות) $ 85.95K$ 85.95K $ 85.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 184.27M$ 184.27M $ 184.27M אספקת מחזור 124.37M 124.37M 124.37M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 12.43% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Velvet הוא $ 22.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.95K. ההיצע במחזור של VELVET הוא 124.37M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 184.27M.