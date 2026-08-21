DeepNode מחיר היום

מחיר DeepNode (DN) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.02382, עם שינוי של 5.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DN ל ILS הוא ₪ 0.02382 לכל DN.

DeepNode כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DN. ב‑24 השעות האחרונות, DN סחר בין ₪ 0.023 (נמוך) ל ₪ 0.02647 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DN נע ב -0.51% בשעה האחרונה ו -21.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 118.51K.

DeepNode (DN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 118.51K₪ 118.51K ₪ 118.51K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.38M₪ 2.38M ₪ 2.38M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של DeepNode הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 118.51K. ההיצע במחזור של DN הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.38M.