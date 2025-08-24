עוד על STG

Stargate Finance

Stargate Finance מְחִיר(STG)

Stargate Finance (STG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:16:27 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) מידע על מחיר (USD)

Stargate Finance (STG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1713. במהלך 24 השעות האחרונות, STG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.169 לבין שיא של $ 0.1842, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.283844483496619, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10162599944782422.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STG השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -3.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stargate Finance (STG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Stargate Finance הוא $ 113.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.64M. ההיצע במחזור של STG הוא 660.95M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.30M.

Stargate Finance (STG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Stargate Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006596-3.71%
30 ימים$ -0.0051-2.90%
60 ימים$ +0.0203+13.44%
90 ימים$ -0.0256-13.01%
Stargate Finance שינוי מחיר היום

היום,STG רשם שינוי של $ -0.006596 (-3.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Stargate Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0051 (-2.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Stargate Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STG ראה שינוי של $ +0.0203 (+13.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Stargate Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0256 (-13.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Stargate Finance (STG)?

בדוק את Stargate Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Stargate Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Stargate Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStargate Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Stargate Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stargate Finance (STG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stargate Finance (STG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stargate Finance.

בדוק את Stargate Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Stargate Finance (STG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stargate Finance (STG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Stargate Finance (STG)

מחפש איך לקנותStargate Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Stargate Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Stargate Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Stargate Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStargate Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Stargate Finance

כמה שווה Stargate Finance (STG) היום?
החי STGהמחיר ב USD הוא 0.1713 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STG ל USD?
המחיר הנוכחי של STG ל USD הוא $ 0.1713. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stargate Finance?
שווי השוק של STG הוא $ 113.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STG?
ההיצע במחזור של STG הוא 660.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STG?
‏‏STG השיג מחיר שיא (ATH) של 4.283844483496619 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STG?
STG ‏‏רשם מחירATL של 0.10162599944782422 USD.
מהו נפח המסחר של STG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STG הוא $ 1.64M USD.
האם STG יעלה השנה?
STG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:16:27 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

