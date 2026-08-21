stETH ARM LP Token מחיר היום

מחיר stETH ARM LP Token (ARM-WETH-STETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,603.65, עם שינוי של 4.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARM-WETH-STETH ל USD הוא $ 2,603.65 לכל ARM-WETH-STETH.

stETH ARM LP Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,937,666, עם היצע במחזור של 1.90K ARM-WETH-STETH. ב‑24 השעות האחרונות, ARM-WETH-STETH סחר בין $ 2,463.26 (נמוך) ל $ 2,677.87 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,011.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,512.04.

ביצועים לטווח קצר, ARM-WETH-STETH נע ב +0.87% בשעה האחרונה ו +28.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

stETH ARM LP Token (ARM-WETH-STETH) מידע שוק

שווי שוק $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M אספקת מחזור 1.90K 1.90K 1.90K אספקה כוללת 1,896.442239792528 1,896.442239792528 1,896.442239792528

שווי השוק הנוכחי של stETH ARM LP Token הוא $ 4.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ARM-WETH-STETH הוא 1.90K, עם היצע כולל של 1896.442239792528. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.