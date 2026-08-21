Shovel מחיר היום

מחיר Shovel (SHOVEL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHOVEL ל USD הוא $ 0 לכל SHOVEL.

Shovel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,138.85, עם היצע במחזור של 100.00B SHOVEL. ב‑24 השעות האחרונות, SHOVEL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHOVEL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shovel (SHOVEL) מידע שוק

שווי שוק $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shovel הוא $ 19.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHOVEL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.14K.