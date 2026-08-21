Robin Hood מחיר היום

מחיר Robin Hood (FOX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00177434, עם שינוי של 2.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOX ל USD הוא $ 0.00177434 לכל FOX.

Robin Hood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,774,360, עם היצע במחזור של 1.00B FOX. ב‑24 השעות האחרונות, FOX סחר בין $ 0.00135257 (נמוך) ל $ 0.00185735 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00432259, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOX נע ב +10.92% בשעה האחרונה ו +108.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 305.54K.

Robin Hood (FOX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M נפח (24 שעות) $ 305.54K$ 305.54K $ 305.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Robin Hood הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 305.54K. ההיצע במחזור של FOX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.77M.