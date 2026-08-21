PondCoin מחיר היום

מחיר PondCoin (PNDC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PNDC ל USD הוא $ 0 לכל PNDC.

PondCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,072,577, עם היצע במחזור של 139.64T PNDC. ב‑24 השעות האחרונות, PNDC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PNDC נע ב -1.58% בשעה האחרונה ו +64.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PondCoin (PNDC) מידע שוק

שווי שוק $ 13.07M$ 13.07M $ 13.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.38M$ 39.38M $ 39.38M אספקת מחזור 139.64T 139.64T 139.64T אספקה כוללת 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PondCoin הוא $ 13.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNDC הוא 139.64T, עם היצע כולל של 420689000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.38M.