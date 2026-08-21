Phi Protocol מחיר היום

מחיר Phi Protocol (PHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHI ל USD הוא $ 0 לכל PHI.

Phi Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,177.69, עם היצע במחזור של 998.41M PHI. ב‑24 השעות האחרונות, PHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00395266, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PHI נע ב -1.53% בשעה האחרונה ו +19.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Phi Protocol (PHI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K אספקת מחזור 998.41M 998.41M 998.41M אספקה כוללת 998,406,998.03551 998,406,998.03551 998,406,998.03551

שווי השוק הנוכחי של Phi Protocol הוא $ 19.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHI הוא 998.41M, עם היצע כולל של 998406998.03551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.18K.