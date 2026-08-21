ORBRYN מחיר היום

מחיר ORBRYN (ORBRYN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORBRYN ל USD הוא $ 0 לכל ORBRYN.

ORBRYN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,196.21, עם היצע במחזור של 999.97M ORBRYN. ב‑24 השעות האחרונות, ORBRYN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORBRYN נע ב -- בשעה האחרונה ו -17.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ORBRYN (ORBRYN) מידע שוק

שווי שוק $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,974,517.898483 999,974,517.898483 999,974,517.898483

שווי השוק הנוכחי של ORBRYN הוא $ 11.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBRYN הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999974517.898483. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.20K.