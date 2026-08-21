NVIDIA rStock מחיר היום

מחיר NVIDIA rStock (NVDAR) בזמן אמת היום הוא $ 182.68, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVDAR ל USD הוא $ 182.68 לכל NVDAR.

NVIDIA rStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 217,566, עם היצע במחזור של 1.19K NVDAR. ב‑24 השעות האחרונות, NVDAR סחר בין $ 182.61 (נמוך) ל $ 182.7 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 200.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 171.52.

ביצועים לטווח קצר, NVDAR נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.16.

NVIDIA rStock (NVDAR) מידע שוק

שווי שוק $ 217.57K$ 217.57K $ 217.57K נפח (24 שעות) $ 9.16$ 9.16 $ 9.16 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 217.57K$ 217.57K $ 217.57K אספקת מחזור 1.19K 1.19K 1.19K אספקה כוללת 1,190.998328212 1,190.998328212 1,190.998328212

שווי השוק הנוכחי של NVIDIA rStock הוא $ 217.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.16. ההיצע במחזור של NVDAR הוא 1.19K, עם היצע כולל של 1190.998328212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 217.57K.