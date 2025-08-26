Monsta Infinite (MONI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00207736 $ 0.00207736 $ 0.00207736 24 שעות נמוך $ 0.00216185 $ 0.00216185 $ 0.00216185 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00207736$ 0.00207736 $ 0.00207736 גבוה 24 שעות $ 0.00216185$ 0.00216185 $ 0.00216185 שיא כל הזמנים $ 4.87$ 4.87 $ 4.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00177851$ 0.00177851 $ 0.00177851 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -2.54% שינוי מחיר (7D) -0.29% שינוי מחיר (7D) -0.29%

Monsta Infinite (MONI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00210445. במהלך 24 השעות האחרונות, MONI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00207736 לבין שיא של $ 0.00216185, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00177851.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONI השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -2.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monsta Infinite (MONI) מידע שוק

שווי שוק $ 77.38K$ 77.38K $ 77.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 566.65K$ 566.65K $ 566.65K אספקת מחזור 36.87M 36.87M 36.87M אספקה כוללת 270,000,000.0 270,000,000.0 270,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Monsta Infinite הוא $ 77.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONI הוא 36.87M, עם היצע כולל של 270000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 566.65K.