Orca סֵמֶל

Orca מְחִיר(ORCA)

1 ORCA ל USDמחיר חי:

$2.214
-7.51%1D
USD
Orca (ORCA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:25 (UTC+8)

Orca (ORCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.208
24 שעות נמוך
$ 2.468
גבוה 24 שעות

$ 2.208
$ 2.468
$ 22.297489748833872
$ 0.35371299291245367
-0.50%

-7.51%

-2.38%

-2.38%

Orca (ORCA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.215. במהלך 24 השעות האחרונות, ORCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.208 לבין שיא של $ 2.468, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.297489748833872, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.35371299291245367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORCA השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, -7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orca (ORCA) מידע שוק

No.298

$ 132.81M
$ 1.80M
$ 166.12M
59.96M
74,999,662.049251
SOL

שווי השוק הנוכחי של Orca הוא $ 132.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.80M. ההיצע במחזור של ORCA הוא 59.96M, עם היצע כולל של 74999662.049251. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.12M.

Orca (ORCA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Orcaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.17977-7.51%
30 ימים$ -0.272-10.94%
60 ימים$ +0.314+16.51%
90 ימים$ -0.709-24.25%
Orca שינוי מחיר היום

היום,ORCA רשם שינוי של $ -0.17977 (-7.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Orca שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.272 (-10.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Orca שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORCA ראה שינוי של $ +0.314 (+16.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Orca שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.709 (-24.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Orca (ORCA)?

בדוק את Orca עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOrca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana.

Orca זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Orcaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקORCA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Orcaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOrca לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Orcaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orca (ORCA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orca (ORCA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orca.

בדוק את Orca תחזית המחיר עכשיו‏!

Orca (ORCA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orca (ORCA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORCA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Orca (ORCA)

מחפש איך לקנותOrca? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Orcaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ORCA למטבעות מקומיים

1 Orca(ORCA) ל VND
58,287.725
1 Orca(ORCA) ל AUD
A$3.38895
1 Orca(ORCA) ל GBP
1.6391
1 Orca(ORCA) ל EUR
1.88275
1 Orca(ORCA) ל USD
$2.215
1 Orca(ORCA) ל MYR
RM9.303
1 Orca(ORCA) ל TRY
90.7707
1 Orca(ORCA) ל JPY
¥325.605
1 Orca(ORCA) ל ARS
ARS$2,926.015
1 Orca(ORCA) ל RUB
179.0606
1 Orca(ORCA) ל INR
193.92325
1 Orca(ORCA) ל IDR
Rp36,311.4696
1 Orca(ORCA) ל KRW
3,072.1164
1 Orca(ORCA) ל PHP
125.4133
1 Orca(ORCA) ל EGP
￡E.107.44965
1 Orca(ORCA) ל BRL
R$12.0053
1 Orca(ORCA) ל CAD
C$3.0567
1 Orca(ORCA) ל BDT
269.4769
1 Orca(ORCA) ל NGN
3,381.66265
1 Orca(ORCA) ל COP
$8,895.5729
1 Orca(ORCA) ל ZAR
R.38.8511
1 Orca(ORCA) ל UAH
91.81175
1 Orca(ORCA) ל VES
Bs310.1
1 Orca(ORCA) ל CLP
$2,124.185
1 Orca(ORCA) ל PKR
Rs627.9968
1 Orca(ORCA) ל KZT
1,185.1136
1 Orca(ORCA) ל THB
฿71.83245
1 Orca(ORCA) ל TWD
NT$67.4689
1 Orca(ORCA) ל AED
د.إ8.12905
1 Orca(ORCA) ל CHF
Fr1.772
1 Orca(ORCA) ל HKD
HK$17.29915
1 Orca(ORCA) ל AMD
֏845.7313
1 Orca(ORCA) ל MAD
.د.م19.935
1 Orca(ORCA) ל MXN
$41.2876
1 Orca(ORCA) ל SAR
ريال8.30625
1 Orca(ORCA) ל PLN
8.0626
1 Orca(ORCA) ל RON
лв9.5688
1 Orca(ORCA) ל SEK
kr21.06465
1 Orca(ORCA) ל BGN
лв3.69905
1 Orca(ORCA) ל HUF
Ft753.1443
1 Orca(ORCA) ל CZK
46.4707
1 Orca(ORCA) ל KWD
د.ك0.675575
1 Orca(ORCA) ל ILS
7.46455
1 Orca(ORCA) ל AOA
Kz2,019.12755
1 Orca(ORCA) ל BHD
.د.ب0.83284
1 Orca(ORCA) ל BMD
$2.215
1 Orca(ORCA) ל DKK
kr14.1317
1 Orca(ORCA) ל HNL
L57.9887
1 Orca(ORCA) ל MUR
101.0926
1 Orca(ORCA) ל NAD
$38.82895
1 Orca(ORCA) ל NOK
kr22.3715
1 Orca(ORCA) ל NZD
$3.7655
1 Orca(ORCA) ל PAB
B/.2.215
1 Orca(ORCA) ל PGK
K9.3473
1 Orca(ORCA) ל QAR
ر.ق8.04045
1 Orca(ORCA) ל RSD
дин.221.83225

Orca מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Orca, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOrca הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Orca

כמה שווה Orca (ORCA) היום?
החי ORCAהמחיר ב USD הוא 2.215 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORCA ל USD?
המחיר הנוכחי של ORCA ל USD הוא $ 2.215. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orca?
שווי השוק של ORCA הוא $ 132.81M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORCA?
ההיצע במחזור של ORCA הוא 59.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORCA?
‏‏ORCA השיג מחיר שיא (ATH) של 22.297489748833872 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORCA?
ORCA ‏‏רשם מחירATL של 0.35371299291245367 USD.
מהו נפח המסחר של ORCA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORCA הוא $ 1.80M USD.
האם ORCA יעלה השנה?
ORCA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORCA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:30:25 (UTC+8)

Orca (ORCA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

