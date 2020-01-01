Monsta Infinite (MONI) טוקנומיקה
Monsta Infinite (MONI) מידע
Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.
Monsta Infinite (MONI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Monsta Infinite (MONI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Monsta Infinite (MONI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Monsta Infinite (MONI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MONI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MONIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MONIטוקניומיקה, חקרו אתMONIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
MONI חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן MONI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MONI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.