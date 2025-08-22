עוד על LUNC

Terra Classic סֵמֶל

Terra Classic מְחִיר(LUNC)

Terra Classic (LUNC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:34 (UTC+8)

Terra Classic (LUNC) מידע על מחיר (USD)

-0.19%

-0.19%

Terra Classic (LUNC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00005867. במהלך 24 השעות האחרונות, LUNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005822 לבין שיא של $ 0.00006247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 119.18462385854534, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000016754152692065.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUNC השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Terra Classic (LUNC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Terra Classic הוא $ 322.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37M. ההיצע במחזור של LUNC הוא 5.50T, עם היצע כולל של 6490857729578.015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 380.82M.

Terra Classic (LUNC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Terra Classicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000017896-2.96%
30 ימים$ -0.00000467-7.38%
60 ימים$ +0.00000311+5.59%
90 ימים$ -0.0000047-7.42%
Terra Classic שינוי מחיר היום

היום,LUNC רשם שינוי של $ -0.0000017896 (-2.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Terra Classic שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000467 (-7.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Terra Classic שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUNC ראה שינוי של $ +0.00000311 (+5.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Terra Classic שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000047 (-7.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Terra Classic (LUNC)?

בדוק את Terra Classic עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTerra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Terra Classicההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLUNC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Terra Classicאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTerra Classic לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Terra Classicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Terra Classic (LUNC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Terra Classic (LUNC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Terra Classic.

בדוק את Terra Classic תחזית המחיר עכשיו‏!

Terra Classic (LUNC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Terra Classic (LUNC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUNC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Terra Classic (LUNC)

מחפש איך לקנותTerra Classic? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Terra Classicב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LUNC למטבעות מקומיים

Terra Classic מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Terra Classic, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTerra Classic הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Terra Classic

כמה שווה Terra Classic (LUNC) היום?
החי LUNCהמחיר ב USD הוא 0.00005867 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUNC ל USD?
המחיר הנוכחי של LUNC ל USD הוא $ 0.00005867. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Terra Classic?
שווי השוק של LUNC הוא $ 322.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUNC?
ההיצע במחזור של LUNC הוא 5.50T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUNC?
‏‏LUNC השיג מחיר שיא (ATH) של 119.18462385854534 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUNC?
LUNC ‏‏רשם מחירATL של 0.000016754152692065 USD.
מהו נפח המסחר של LUNC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUNC הוא $ 1.37M USD.
האם LUNC יעלה השנה?
LUNC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUNC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:06:34 (UTC+8)

Terra Classic (LUNC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

