Terra Classic (LUNC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00005867. במהלך 24 השעות האחרונות, LUNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005822 לבין שיא של $ 0.00006247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 119.18462385854534, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000016754152692065.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUNC השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Terra Classic (LUNC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Terra Classic הוא $ 322.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37M. ההיצע במחזור של LUNC הוא 5.50T, עם היצע כולל של 6490857729578.015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 380.82M.
Terra Classic (LUNC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Terra Classicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000017896
-2.96%
30 ימים
$ -0.00000467
-7.38%
60 ימים
$ +0.00000311
+5.59%
90 ימים
$ -0.0000047
-7.42%
Terra Classic שינוי מחיר היום
היום,LUNC רשם שינוי של $ -0.0000017896 (-2.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Terra Classic שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000467 (-7.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Terra Classic שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LUNC ראה שינוי של $ +0.00000311 (+5.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Terra Classic שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000047 (-7.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Terra Classicתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Terra Classic (LUNC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Terra Classic (LUNC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Terra Classic.
הבנת הטוקנומיקה של Terra Classic (LUNC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUNC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.