Kuvi מחיר היום

מחיר Kuvi (KUVI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.007817, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KUVI ל ILS הוא ₪ 0.007817 לכל KUVI.

Kuvi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- KUVI. ב‑24 השעות האחרונות, KUVI סחר בין ₪ 0.007756 (נמוך) ל ₪ 0.007826 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, KUVI נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -0.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 19.32K.

Kuvi (KUVI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 19.32K₪ 19.32K ₪ 19.32K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 7.82M₪ 7.82M ₪ 7.82M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Kuvi הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 19.32K. ההיצע במחזור של KUVI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 7.82M.