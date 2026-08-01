REAL מחיר היום

מחיר REAL (ASSET) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.2504, עם שינוי של 1.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASSET ל ILS הוא ₪ 0.2504 לכל ASSET.

REAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ASSET. ב‑24 השעות האחרונות, ASSET סחר בין ₪ 0.24758 (נמוך) ל ₪ 0.25607 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ASSET נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -6.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 392.98K.

REAL (ASSET) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 392.98K₪ 392.98K ₪ 392.98K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 250.40M₪ 250.40M ₪ 250.40M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של REAL הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 392.98K. ההיצע במחזור של ASSET הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 250.40M.