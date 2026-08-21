MegaETH מחיר היום

מחיר MegaETH (MEGA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.03802, עם שינוי של 1.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEGA ל ILS הוא ₪ 0.03802 לכל MEGA.

MegaETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MEGA. ב‑24 השעות האחרונות, MEGA סחר בין ₪ 0.03445 (נמוך) ל ₪ 0.03963 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MEGA נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +15.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 88.74K.

MegaETH (MEGA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 88.74K₪ 88.74K ₪ 88.74K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 380.20M₪ 380.20M ₪ 380.20M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MEGAETH

שווי השוק הנוכחי של MegaETH הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 88.74K. ההיצע במחזור של MEGA הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 380.20M.