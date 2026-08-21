MEOWOOD מחיר היום

מחיר MEOWOOD (MEOWOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOWOOD ל USD הוא $ 0 לכל MEOWOOD.

MEOWOOD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 75,099, עם היצע במחזור של 1.00B MEOWOOD. ב‑24 השעות האחרונות, MEOWOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEOWOOD נע ב +1.68% בשעה האחרונה ו +87.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEOWOOD (MEOWOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 75.10K$ 75.10K $ 75.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.10K$ 75.10K $ 75.10K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MEOWOOD הוא $ 75.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOWOOD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.10K.